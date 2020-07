Kowalski: Poľsko by malo odmietnuť Istanbulský dohovor

Varšava 25. júla (TASR) - Poľsko by malo odmietnuť Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu na ženách, pretože niektoré jeho prvky sú v rozpore s ústavnými hodnotami krajiny. Podľa agentúry Reuters to v sobotu uviedol vysoko postavený člen poľskej vlády.



Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako Istanbulský dohovor, Poľsko ratifikovalo v roku 2015 za bývalej, centristickej vlády.



Vládna nacionalistická a konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) - ktorá prišla k moci pred piatimi rokmi aj na základe svojho sľubu voličom, že bude chrániť tradičné rodinné hodnoty - naznačila, že Varšava by mohla od Istanbulského dohovoru odstúpiť. Tvrdí pritom, že poľské zákony sú pri ochrane žien účinnejšie než medzinárodná zmluva.



Reuters dodal, že poľský minister spravodlivosti Zbigniew Žiobro avizoval tlačovú konferenciu k téme Istanbulský dohovor, v ktorom sa uvádza, že tradície, kultúra alebo náboženstvo nemožno použiť ako ospravedlnenie aktov násilia páchaného na ženách.



Táto správa z Poľska prichádza v čase, keď podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) počet prípadov domáceho násilia v Európe vzrástol až o tri pätiny. Ide o dôsledok situácie, keď užívanie alkoholu a drog spolu s fyzickými obmedzeniami počas epidémie vyvolanej koronavírusom mali a majú za následok ohrozenie najzraniteľnejších skupín obyvateľstva.



Podľa štátneho tajomníka ministerstva pre štátne finančné aktíva Janusza Kowalského Istanbulský dohovor "obsahuje nebezpečnú ideologickú rovinu, ktorá je v rozpore s poľským ústavným poriadkom". Bližšie podrobnosti Kowalski, ktorý je vo vláde za stranu Solidárne Poľsko, neuviedol.



Vyhlásil však, že podľa názoru jeho strany i podľa ministerstva spravodlivosti "Istanbulský dohovor musí byť vypovedaný".



Agentúra Reuters poznamenala, že Kowalského vyjadrenie korešponduje s výrokmi iných vládnych činiteľov z júla, že Poľsko by malo podniknúť kroky vedúce k odstúpeniu od Istanbulského dohovoru.



Reuters napísal, že v piatok večer sa vo Varšave i ďalších mestách konali protesty proti plánom vlády na vypovedanie Istanbulského dohovoru. Zúčastnili sa na nich tisíce ľudí, najmä však ženy.



"Cieľom je legalizovať domáce násilie," uviedla podľa Reuters jedna z organizátoriek protestu vo Varšave, Magdalena Lempartová.