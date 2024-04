Kozmická loď Boeingu odštartuje 6. mája, astronauti sú už na mieste

Washington 26. apríla (TASR) - Dvaja astronauti pridelení americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) na prvý pilotovaný vesmírny let spoločnosti Boeing dorazili vo štvrtok na miesto plánovaného štartu rakety, ktorý je naplánovaný 6. mája. TASR informuje podľa agentúry AP.



Testovacími pilotmi kozmickej lode Starliner od spoločnosti Boeing budú Barry "Butch" Wilmore a Sunita Williamsová. Stroj je pripravený na svoj prvý pilotovaný vesmírny let po niekoľkých rokoch odkladov. Posádka vyštartuje z kozmodrómu Kennedyho vesmírneho strediska na Floride.



Kapsulu Starliner vynesie do vesmíru raketa Atlas. Starliner poletí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu, kde skúšobne zostane jeden týždeň. Spoločnosť Boeing sa snaží v kozmickom programe dostihnúť americkú vesmírnu spoločnosť SpaceX, ktorá vysiela do vesmíru astronautov pre NASA od roku 2020.



Predchádzajúce dva skúšobné vesmírne lety lode Starliner boli bezpilotné. Prvý v roku 2019 na vesmírnu stanicu nedorazil pre chybný softvér a ďalšie problémy. Druhý skúšobný let sa uskutočnil v roku 2022. Spoločnosť musela vyriešiť napríklad problémy s padákom či drobným horľavým materiálom.



NASA si desaťročím objednala Boeing a SpaceX na prepravu astronautov na vesmírnu stanicu. Agentúra si stojí za tým, že chce na prepravu kapsule od dvoch spoločností, aj keď má byť vesmírna stanica v prevádzke iba do roku 2030, dodáva AP.