Kozmická loď Číny sa spojila s budúcou vesmírnou stanicou Tchien-kung

Peking 10. mája (TASR) - Čínska bezpilotná kozmická loď s nákladom sa v utorok úspešne spojila s budúcou čínskou vesmírnou stanicou na obežnej dráhe Zeme. TASR správu prevzala od agentúry AP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie štátnych médií.



Raketa Dlhý pochod 7 s nákladnou loďou Tchien-čou 4 (Nebeský koráb) odštartovala z vesmírneho strediska Wen-čchang v provincii Chaj-nan o 1.56 h pekinského času (19.56 h SELČ). Podľa štátnych médií sa s vesmírnou stanicou spojila po približne siedmich hodinách.



Nákladná loď do vesmíru vyviezla výskumné zariadenia, náhradné diely a zásoby pre posádku, ktorá začne šesťmesačnú vesmírnu misiu na stanici v júni.



Čína plánuje dokončiť výstavbu vesmírnej stanice v priebehu tohto roka, pričom v júli a októbri chce k obytnému modulu Tchien-che (Nebeská harmónia), ktorý bol na orbitu vypustený v apríli 2021, pripojiť dva laboratórne moduly. K stanici zostane pripojená aj nákladná loď Tchien-čou 3.



Vesmírna stanica Tchien-kung (Nebeský palác) by mala po dokončení na nízkej obežnej dráhe zotrvať 15 rokov. Ak v najbližších rokoch podľa plánu ukončí svoju prevádzku Medzinárodná vesmírna stanica, čínska stanica by mohla zostať jedinou stálou ľudskou základňou na zemskej orbite.