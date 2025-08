Kozmická loď Crew Dragon dopravila na ISS štyroch astronautov

Mys Canaveral 2. augusta (TASR) — Štyria astronauti dorazili v sobotu po približne 15 hodinách letu na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Kozmickú loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX vyniesla do vesmíru raketa Falcon 9, ktorá vzlietla v piatok o 11.43 h miestneho času z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride.



Jej posádku tvoria americkí astronauti Zena Cardmanová a Michael Fincke, Japonec Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov. Na ISS strávia prinajmenšom nasledovných šesť mesiacov a vykonajú desiatky vedeckých experimentov. Vystriedajú štyroch astronautov, ktorí sú tam od marca; tí by sa mali v stredu vrátiť na Zem.



Novopríchodzích astronautov na ISS privítali ich kolegovia studenými nápojmi a teplým jedlom. Ich príchodom sa počet obyvateľov vesmírnej stanice dočasne zvýšil na 11. Hoci bol ich let na americké pomery rýchly, rekord v tomto smere držia Rusi - na ISS sa dopravili za tri hodiny, pripomína AP.



ISS je na obežnej dráhe od 20. novembra 1998. Stanicu spoločne prevádzkujú Rusko, USA, Kanada, Japonsko a desať štátov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) - Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.



ISS je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko a západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine. V rámci sankcií uvalených na Rusko mnoho západných krajín s ruskou vesmírnou agentúrou Roskosmos ukončilo partnerstvo, hoci rakety Sojuz ako jedny z mála lietajú k ISS. Moskva už niekoľkokrát oznámila stiahnutie sa z projektu ISS, keďže v roku 2027 údajne plánuje začať s budovaním vlastnej orbitálnej stanice.