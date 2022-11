Kozmická loď Orion dosiahla od Zeme historicky najväčšiu vzdialenosť

Washington 29. novembra (TASR) - Bezposádková kozmická loď Orion amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) bola v noci na utorok od Zeme vzdialená približne 430.000 kilometrov. Ide o najväčšiu vzdialenosť, do akej sa kedy dostala vesmírna loď určená pre ľudskú posádku. TASR informácie prevzala z webových stránok NASA a stanice BBC.



Orion, ktorý je súčasťou misie Artemis I, sa do tejto vzdialenosti dostal v pondelok krátko po 23.00 h SEČ, píše NASA na svojej oficiálnej webovej stránke.



Prekonal tým doterajší rekord misie Apollo 13, ktorá sa v apríli 1970 dostala do vzdialenosti 400.171 kilometrov od Zeme, pripomína BBC. Posádke sa vtedy úspešne podarilo vrátiť na Zem po výbuchu v servisnom module. Plánované pristátie na Mesiaci však neuskutočnila.



Kozmická loď Orion je bez posádky. Ak sa jej však súčasný let podarí absolvovať bez nehôd, pri štarte misie Artemis II budú na palube aj astronauti, píše NASA. Tento štart je na pláne v roku 2024.



Orion je súčasťou nového vesmírneho programu NASA s názvom Artemis, ktorého cieľom je po vyše 50 rokoch – od ukončenia vesmírneho programu Apollo – opäť dopraviť astronautov na povrch Mesiaca. Do vesmíru ho v rámci misie Artemis I vyniesla nosná raketa SLS, ktorá po opakovaných odkladoch odštartovala 16. novembra. Na Zem sa má vrátiť 11. decembra.



Ide o testovací let, ktorý má preveriť bezpečnosť a funkčnosť kľúčových systémov Orionu v podmienkach vesmíru.



Po tomto skúšobnom lete by mala nasledovať misia Artemis II aj s ľudskou posádkou v máji 2024. Vyvrcholením má byť misia Artemis III, ku ktorej dôjde najskôr v roku 2025 a ktorej hlavným cieľom je opätovne dostať ľudí na povrch Mesiaca.