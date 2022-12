Kozmická loď Orion sa vydala na spiatočnú cestu na Zem

Washington 3. decembra (TASR) - Kozmická loď Orion amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) opustila obežnú dráhu Mesiaca a vydala sa na cestu naspäť na Zem. TASR správu prevzala v sobotu z webovej stránky NASA.



Táto kozmická loď bez posádky ešte vo štvrtok (1. decembra) o 8.53 h SEČ spustila na jednu minútu a 45 sekúnd hlavný motor potrebný na úpravu svojej trajektórie. Ďalší nevyhnutný manéver uskutoční Orion v pondelok. Do Atlantického oceána by mala dopadnúť pomocou padákov v nedeľu 11. decembra.



Táto kozmická loď je súčasťou nového vesmírneho programu NASA s názvom Artemis, ktorého cieľom je po vyše 50 rokoch – od ukončenia vesmírneho programu Apollo – opäť dopraviť astronautov na povrch Mesiaca.



Orion do vesmíru v rámci misie Artemis I vyniesla nosná raketa SLS, ktorá po opakovaných odkladoch odštartovala 16. novembra. Ak sa súčasný let podarí absolvovať bez nehôd, pri štarte misie Artemis II budú na palube aj astronauti, napísala NASA. Tento štart je na pláne v roku 2024.