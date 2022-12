Kozmická loď Orion vykonala posledný veľký manéver pred cestou na Zem

Washington 6. decembra (TASR) - Kozmická loď Orion amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) preletela v pondelok blízko povrchu Mesiaca a vykonala posledný veľký manéver, ktorým započala začiatok svojej cesty späť na Zem z vesmírnej misie Artemis I. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Bezposádková loď Orion preletela v najbližšom bode len 130 kilometrov od povrchu Mesiaca, čím otestovala manéver, ktorý bude prevedený aj pri ďalších misiách Artemis. V rámci týchto misií sa má ľudstvo po vyše 50 rokoch – od ukončenia vesmírneho programu Apollo – opäť vrátiť na Mesiac.



V pondelok bola tiež na pol hodinu prerušená komunikácia s kozmickou loďou, keď letela poza odvrátenú stranu Mesiaca.



Pohonný modul Orionu, ktorý vyvinula Európska vesmírna agentúra (ESA), spustil počas manévru na vyše tri minúty svoj hlavný motor, aby nasmeroval kozmickú loď na cestu späť na Zem. Išlo o posledný veľký manéver misie Artemis I, ktorá sa začala 16. novembra štartom superťažkej rakety SLS, ktorá vyniesla Orion do vesmíru. Táto misia by mala od svojho začiatku po koniec trvať celkovo 25 a pol dňa.



Orion bude odteraz vykonávať len mierne úpravy kurzu predtým, ako v nedeľu 11. decembra o približne 18.40 h SEČ dopadne do Tichého oceánu pri pobreží San Diega. Orion po dopade z oceánu vydvihne loď amerického námorníctva.



Pred týždňom pritom loď Orion pokorila svetový rekord, keď sa ako prvá obývateľná kozmická kabína dostala do vzdialenosti 450.000 kilometrov od Zeme.



V rámci misie Artemis, ktorá je pomenovaná po gréckej bohyni Artemis – sestre boha Apolla –, chcú Spojené štáty zriadiť v súvislosti s prípravami na cestu na Mars trvalú prítomnosť ľudstva na Mesiaci.



Kozmická loď Orion je bez posádky. Pri štarte nadchádzajúcej misie Artemis II, ktorá je naplánovaná na rok 2024, budú na palube aj astronauti, píše NASA. Ani v rámci tohto letu však posádka ešte na Mesiaci nepristane. Prvá žena a ďalší muž pristanú na južnom póle tohto satelitu Zeme až počas misie Artemis III, ktorá sa uskutoční najskôr v roku 2025.