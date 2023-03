Kozmická loď so štyrmi astronautmi sa pripojila k ISS

Mys Canaveral 3. marca (TASR) — Kozmická loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX so štyrmi astronautmi na palube sa v piatok po krátkom zdržaní spôsobenom technickými problémami pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Kapsula sa k ISS pripojila krátko po 07.40 h SEČ, približne 25 hodín po štarte z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Dokovanie lode Crew Dragon sa oneskorilo o 23 minút, keďže pozemná kontrola sa chcela uistiť, že všetkých 12 kotviacich hákov je v správnej polohe. Chybný senzor totiž ukazoval, že by nemuseli byť vysunuté správne, išlo však o mylnú informáciu. Po reštartovaní softvéru sa tak kapsula mohla bezpečne pripojiť k ISS.



Na šesťmesačnú misiu prileteli na ISS dvaja Američania — Stephen Bowen z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a bývalý vedec Warren Hoburg z Massachusettského technologického inštitútu. Ďalší astronaut zo Spojených arabských emirátov Sultán Najádí je len druhým občanom SAE, ktorý sa dostal do kozmu. Štvrtým členom posádky je Rus Andrej Feďajev, ktorý v minulosti slúžil v ruských vzdušných silách.



Táto štvorica nahradí posádku zloženú z Američanov, Japoncov a Rusov, ktorí sú na ISS od vlaňajšieho októbra. Na stanici sa okrem nich nachádzajú ďalší dvaja Rusi a Američan, ktorých šesťmesačná misia bola predĺžená po tom, čo z návratovej kozmickej lode Sojuz unikla neznáma kvapalina.



Nová posádka vykoná na ISS približne 200 experimentov — od štúdií rastu ľudských buniek až po testy horľavých materiálov v beztiažovom stave. Astronauti tiež uskutočnia potrebné opravy a stanicu pripravia na príchod ďalších osôb či nákladu.