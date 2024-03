Kozmická loď Sojuz MS-25 s trojčlennou posádkou odštartovala k ISS

Bajkonur 23. marca (TASR) - Komická loď Sojuz-MS25 v sobotu odštartovala z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS vynesie trojčlennú posádku, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Nosná raketa odštartovala o 13.36 h SEČ. Pôvodne mala letieť už vo štvrtok, let však dvadsať sekúnd pred štartom odvolali pre technické problémy, píše DPA. Sojuz by sa by sa s ISS mal spojiť v pondelok.



Posádku tvoria bieloruská kozmonautka Maryna Vasilevska, astronautka NASA Tracy Dysonová a ruský kozmonaut Oleg Novicky. Vasilevska sa stala prvou Bieloruskou vo vesmíre.



Táto 33-ročná kozmonautka pracuje pre bieloruskú leteckú spoločnosť Belavia ako inštruktorka. Počas svojho dvojtýždňového pobytu na ISS má uskutočniť experimenty a zhotoviť fotografie zemského povrchu. Na Zem sa vráti začiatkom apríla kozmickou loďou Sojuz MS-24 spolu s Novickym a americkou astronautkou Loral O’Hara.



Pre Dysonovú je to tretí a pre Novického štvrtý let do vesmíru, dodáva DPA.



ISS je jedným z mála spoločných projektov USA a Ruska, ktoré zostali zachované aj po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Ruské a americké vesmírne agentúry sa vlani v decembri dohodli na predĺžení spoločných letov na ISS do roku 2025.