Kozmická loď Sojuz s filmármi sa spojila so stanicou ISS

Na snímke zľava ruská herečka Julija Peresildová, ruský filmový režisér Klim Šipenko a ruský kozmonaut Anton Škaplerov sa rozprávajú s príbuznými cez bezpečnostné sklo pred štartom kozmickej lode Sojuz MS-19, ktorá ich dopraví na Medzinárodnú vesmírnu stanicu z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane v utorok 5. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 5. októbra (TASR) - Ruská kozmická loď Sojuz MS-19, ktorej posádka vytvorí na obežnej dráhe Zeme historicky prvý celovečerný film, sa v utorok popoludní pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Informovala o tom agentúra TASS.Raketa odštartovala k ISS z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane v utorok o 11.55 h moskovského času (10.55 h SELČ). Na palube kozmickej lode boli ruský kozmonaut Anton Škaplerov, herečka Julia Peresiľdová a režisér Klim Šipenko.Sojuz sa spojil s modulom Rassvet v ruskom segmente ISS. Posádka ISS teraz musí skontrolovať vzduchotesnosť pripájacieho zariadenia a vyrovnať tlak medzi kozmickou loďou a ISS. Až následne bude posádke Sojuzu umožnené prejsť do priestorov stanice, píše TASS.Sojuzu sa s ISS nepodarilo spojiť pomocou automatického navigačného systému Kurs a preto musel byť použitý manuálny dokovací systém TORU.Peresiľdová a Šipenko sa na let pripravovali od mája v ruskom stredisku na prípravu kozmonautov. Absolvovali technickú, fyzickú i mentálnu prípravu, píše TASS. Dvojica má na palube natočiť film s názvom "Výzva" o zdravotníčke, ktorú dopravia na vesmírnu stanicu, aby zachránila člena posádky so zlyhaním srdca.Herečka a režisér na palube ISS zostanú 12 dní a na Zem sa vrátia kozmickou loďou Sojuz MC-18 v nedeľu 17. októbra spolu s kozmonautom Olegom Novickym. Ten na ISS doletel v apríli tohto roka, a to práve na lodi MC-18.Spolu s ním sú v súčasnosti na palube ISS aj jeho krajan Piotr Dubrov a americký astronaut Mark Vande Hei.