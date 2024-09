Kozmická loď Sojuz sa pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici

Bajkonur 12. septembra (TASR) - Kozmická loď Sojuz MS-26 s dvoma ruskými kozmonautmi a jedným americkým astronautom sa v stredu pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), a to niečo viac ako tri hodiny po jej štarte. TASR informuje podľa agentúr AP a TASS.



Vesmírna kapsula na vrchole týčiacej sa rakety odštartovala s trojčlennou posádkou z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane v stredu o 18.23 SELČ. K ruskému modulu Pričal na ISS sa tak pripojila po pár hodinách, na rozdiel od iných misií, ktoré trvajú niekoľko dní.



Veliteľom misie je Alexej Ovčinin, posádku tvoria Ivan Vagner (obaja Rusi) a Donald Pettit (Američan). Američan Pettit sa vo veku 69 rokov stal najstarším aktívnym astronautom v histórii.



Štart sa uskutočnil bez zjavných problémov a raketa sa dostala na obežnú dráhu osem minút po štarte. Očakáva sa, že posádka strávi na vesmírnej stanici približne šesť mesiacov a vráti sa 1. apríla 2025. Počas tohto obdobia by mali vykonať 42 vedeckých experimentov z oblasti medicíny, biológie, diaľkového snímania Zeme a ďalších sfér. V pláne je aj výstup do voľného vesmíru.