Kozmonaut Artemiev po návrate z vesmíru zrazil autom kolegu

Moskva 19. októbra (TASR) - Po troch letoch do vesmíru sa ruský kozmonaut Oleg Artemiev dostal do ťažkostí na Zemi – svojím autom totiž na tmavej ceste pri ruskom hlavnom meste Moskva prešiel jedného zo svojich kolegov. K incidentu došlo tri týždne po jeho návrate z posledného vesmírneho letu, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Ruská vesmírna agentúra Roskosmos v utorok spresnila, že Artemiev nevidel jedného zo zamestnancov výcvikového strediska pre kozmonautov, ktorý v tme v pondelkových večerných hodinách prechádzal cez cestu.



Vo vyhlásení Roskosmosu sa ďalej uvádza, že Artemiev okamžite poskytol prvú pomoc obeti, Anatolijovi Uronovovi, ktorého hospitalizovali s početnými zlomeninami.



Roskosmos zároveň zdôraznil, že Artemiev bol v čase nehody triezvy a okamžite zavolal políciu i záchranku, píše AP.



Päťdesiatjedenročný ruský kozmonaut sa 29. septembra vrátil so svojej tretej misie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Na obežnej dráhe strávil dovedna 561 dní.