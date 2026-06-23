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Kpler: Doprava v Hormuzskom prielive dosiahla od konca februára rekord
Rekord predstavuje takmer tretinu bežnej premávky v čase mieru (približne 120 lodí denne) v prielive, ktorý je kľúčovou vodnou trasou pre dodávky ropy a zemného plynu.
Autor TASR
Paríž 23. júna (TASR) - Podľa spoločnosti Kpler, poskytujúcej dáta o námornej doprave, preplávalo v pondelok Hormuzským prielivom najmenej 36 nákladných lodí so surovinami. Ide tak o rekordný počet plavidiel od konca februára, kedy sa začala vojna na Blízkom východe, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Rekord predstavuje takmer tretinu bežnej premávky v čase mieru (približne 120 lodí denne) v prielive, ktorý je kľúčovou vodnou trasou pre dodávky ropy a zemného plynu. Očakáva sa, že celkový počet pondelkových prechodov by mohol ešte vzrásť vzhľadom na to, že námorné systémy zaznamenávajú plavidlá s oneskorením.
„Včera (v pondelok) bolo cez Hormuzský prieliv prepravených 19 miliónov barelov ropy - historický rekord. Ceny ropy klesajú a svet sa stáva oveľa bezpečnejším,“ napísal americký prezident Donald Trump na platforme Truth Social, informovala agentúra TASS.
Preprava komodít cez prieliv sa mierne zvýšila po tom, čo Washington a Teherán minulý týždeň podpísali memorandum o porozumení s cieľom ukončiť konflikt. Pred dohodou zo 14. júna preplávalo trasou menej ako desať nákladných lodí denne, keďže Irán ju uzavrel 1. marca v reakcii na útoky USA a Izraela. Od 15. júna sa priemerný počet lodí v prielive zvýšil na 21.
„Hormuzský prieliv sa už nikdy nevráti do predvojnového stavu a bude pod správou Iránskej islamskej republiky podľa medzinárodného práva,“ uviedol iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf počas rokovaní s USA vo Švajčiarsku, informovali štátne médiá v utorok.
Iránska kontrola nad prielivom však zostáva jednou z hlavných otázok na rokovaniach naplánovaných na najbližšie dva mesiace. Irán pritom ešte v sobotu oznámil, že v reakcii na izraelské útoky na Libanon, ktorý bol súčasťou memoranda, opäť uzavrel Hormuzský prieliv. Premávka sa však podľa všetkého nezastavila.
Rekord predstavuje takmer tretinu bežnej premávky v čase mieru (približne 120 lodí denne) v prielive, ktorý je kľúčovou vodnou trasou pre dodávky ropy a zemného plynu. Očakáva sa, že celkový počet pondelkových prechodov by mohol ešte vzrásť vzhľadom na to, že námorné systémy zaznamenávajú plavidlá s oneskorením.
„Včera (v pondelok) bolo cez Hormuzský prieliv prepravených 19 miliónov barelov ropy - historický rekord. Ceny ropy klesajú a svet sa stáva oveľa bezpečnejším,“ napísal americký prezident Donald Trump na platforme Truth Social, informovala agentúra TASS.
Preprava komodít cez prieliv sa mierne zvýšila po tom, čo Washington a Teherán minulý týždeň podpísali memorandum o porozumení s cieľom ukončiť konflikt. Pred dohodou zo 14. júna preplávalo trasou menej ako desať nákladných lodí denne, keďže Irán ju uzavrel 1. marca v reakcii na útoky USA a Izraela. Od 15. júna sa priemerný počet lodí v prielive zvýšil na 21.
„Hormuzský prieliv sa už nikdy nevráti do predvojnového stavu a bude pod správou Iránskej islamskej republiky podľa medzinárodného práva,“ uviedol iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf počas rokovaní s USA vo Švajčiarsku, informovali štátne médiá v utorok.
Iránska kontrola nad prielivom však zostáva jednou z hlavných otázok na rokovaniach naplánovaných na najbližšie dva mesiace. Irán pritom ešte v sobotu oznámil, že v reakcii na izraelské útoky na Libanon, ktorý bol súčasťou memoranda, opäť uzavrel Hormuzský prieliv. Premávka sa však podľa všetkého nezastavila.