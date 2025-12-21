< sekcia Zahraničie
KRÁDEŽ KÁBLOV NA ŽELEZNICI: Vlaky meškajú až 90 minút
Podľa webu dopravcu České dráhy sa obmedzenie dotklo desiatok vlakov, lokálnych spojov i rýchlikov, pričom niektoré regionálne spoje musel dopravca odrieknuť.
Autor TASR
Praha 21. decembra (TASR) - Až 90-minútové meškanie zaznamenali v nedeľu vlaky v Prahe v dôsledku krádeže káblov na trati v úseku Vršovice - Hlavná stanica. V tejto oblasti sa aktuálne jazdí len ja jednej koľaji, opravy zrejme potrvajú približne do 15 hodín. TASR o tom informuje podľa správy servera Novinky.cz.
Obmedzenie dopravy v dôsledku krádeže sa podľa spoločnosti začalo o 5.20 h ráno. Hovorca Správy železníc Martin Kavka spresnil, že zlodej ukradol približne 70 metrov káblov zabezpečovacieho zariadenia pri hlavnej stanici.
„Páchateľa zadržali zamestnanci Správy železníc a odovzdali ho Polícii ČR," dodal.
Diaľkové spoje môžu mať podľa Kavku meškanie 60 až 90 minút. Ľudia v Prahe majú možnosť využiť v niektorých úsekoch metro a električky, kde im budú uznávané lístky na vlak, píšu Novinky.cz.
