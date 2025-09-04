< sekcia Zahraničie
KRÁDEŽ V MÚZEU: Zmizol porcelán za 9,5 milióna eur
Zlodeji ukradli dva kusy čínskeho porcelánu, ktoré múzeu požičal súkromný zberateľ na dočasné vystavenie.
Autor TASR
Limoges 4. septembra (TASR) - V noci na štvrtok sa neznámi lupiči vlámali do Národného múzea Adriena Dubouchea v meste Limoges v strednom Francúzsku. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a denníka Le Monde.
Zlodeji ukradli dva kusy čínskeho porcelánu v hodnote 9,5 milióna eur, ktoré múzeu požičal súkromný zberateľ na dočasné vystavenie.
Alarm bol podľa miestnej polície spustený o 3.15 h. Prokuratúra z prefektúry Haute-Vienne spustila vyšetrovanie pre podozrenie zo zločinu skupinovej krádeže majetku kultúrneho významu a z poškodzovania cudzej veci.
Múzeum má v zbierkach viac ako 18.000 premetov, z ktorých 5000 aktuálne vystavujú. Má tiež najbohatšiu zbierku porcelánu Limoges na svete.
