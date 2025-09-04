Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
< sekcia Zahraničie

KRÁDEŽ V MÚZEU: Zmizol porcelán za 9,5 milióna eur

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Vladimír Benko

Zlodeji ukradli dva kusy čínskeho porcelánu, ktoré múzeu požičal súkromný zberateľ na dočasné vystavenie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Limoges 4. septembra (TASR) - V noci na štvrtok sa neznámi lupiči vlámali do Národného múzea Adriena Dubouchea v meste Limoges v strednom Francúzsku. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a denníka Le Monde.

Zlodeji ukradli dva kusy čínskeho porcelánu v hodnote 9,5 milióna eur, ktoré múzeu požičal súkromný zberateľ na dočasné vystavenie.

Alarm bol podľa miestnej polície spustený o 3.15 h. Prokuratúra z prefektúry Haute-Vienne spustila vyšetrovanie pre podozrenie zo zločinu skupinovej krádeže majetku kultúrneho významu a z poškodzovania cudzej veci.

Múzeum má v zbierkach viac ako 18.000 premetov, z ktorých 5000 aktuálne vystavujú. Má tiež najbohatšiu zbierku porcelánu Limoges na svete.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému