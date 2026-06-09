< sekcia Zahraničie
KRÁDEŽ VZÁCNYCH KNÍH: Súdia sedem občanov Gruzínska
Proces je najnovším prípadom v sérii podobných krádeží z európskych knižníc, ktoré nesú znaky organizovanej siete.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 9. júna (TASR) - V Paríži sa v utorok začína súdny proces so siedmimi občanmi Gruzínska, ktorí sú obvinení z krádeží vzácnych vydaní ruskej literárnej klasiky z prestížnych francúzskych knižníc. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Proces je najnovším prípadom v sérii podobných krádeží z európskych knižníc, ktoré nesú znaky organizovanej siete. Vzácne exempláre ruskej klasiky vrátane diel Alexandra Puškina a Nikolaja Gogoľa v celkovej hodnote miliónov eur nepozorovane nahradili v knižniciach ich kópie.
Obžalovaní sa vo Francúzsku zodpovedajú zo zločineckého sprisahania a úmyslu spáchať trestný čin, časť z nich aj z krádeže vystaveného kultúrneho predmetu. Hrozí im až 10 rokov väzenia. Dvoch súdia v neprítomnosti a boli na nich vydané zatykače. Dve osoby za podobné trestné činy už odsúdili a uväznili v iných krajinách, pričom ich dočasne vydali do Francúzska.
Michail Z. (50) bol minulý rok v Litve odsúdený na tri roky a štyri mesiace väzenia za organizovanú krádež publikácií z 19. storočia v hodnote 606.000 eur. Bequ T. (49) odsúdili v Estónsku na tri roky a šesť mesiacov väzenia.
Vo Francúzsku došlo k zločinom v roku 2023 tak v Paríži vo Francúzskej národnej knižnici (BnF) a v Univerzitnej knižnici jazykov a civilizácií (BULAC), ako aj v Diderotovej knižnici v Lyone.
Od marca do októbra Michail Z. navštívil BnF celkove 40-krát tvrdiac, že robí výskum o demokracii v ruskej literatúre 19. storočia, pričom požiadal o prístup k vzácnym manuskriptom, najmä od Puškina. Podľa vyšetrovateľov si mimoriadne cenné diela preštudoval, fotografoval a meral. Neskôr sa do BnF vrátil, aby ich nahradil prakticky nerozpoznateľnými kópiami.
V novembri knižnica zistila, že deväť diel nahradili kópie - odhadovaná škoda bola vyčíslená na 650.000 eur. Michail Z. sa vyšetrovateľom priznal, že diela ukradol, ale spoluprácu s ostatnými obžalovanými poprel. Tvrdil, že ho hnala chamtivosť a knihy predal v Rusku.
Krádeže zasiahli aj Nemecko, Švajčiarsko a Česko, čo podnietilo vznik spoločného vyšetrovacieho tímu v rámci Europolu a Eurojustu. Spolupráca v roku 2024 viedla k niekoľkým zatknutiam.
V júni 2024 ruský aukčný dom Litfond zaradil do svojho katalógu druhé vydanie Puškinovho „Kaukazského väzňa“, teda knihy, ktorá zodpovedá nájdenej kópii z Francúzskej národnej knižnice. Aukčný dom oznámil francúzskym úradom, že podľa jeho dokumentácie knihu získal od jej majiteľa v Rusku v rokoch 2014 - 2015.
Podľa vyšetrujúcich sudcov sa môžu krádeže spájať s túžbou repatriovať ruské kultúrne dedičstvo v čase, keď sú vzťahy Moskvy s Európou pre inváziu Ruska na Ukrajinu čoraz napätejšie.
Proces je najnovším prípadom v sérii podobných krádeží z európskych knižníc, ktoré nesú znaky organizovanej siete. Vzácne exempláre ruskej klasiky vrátane diel Alexandra Puškina a Nikolaja Gogoľa v celkovej hodnote miliónov eur nepozorovane nahradili v knižniciach ich kópie.
Obžalovaní sa vo Francúzsku zodpovedajú zo zločineckého sprisahania a úmyslu spáchať trestný čin, časť z nich aj z krádeže vystaveného kultúrneho predmetu. Hrozí im až 10 rokov väzenia. Dvoch súdia v neprítomnosti a boli na nich vydané zatykače. Dve osoby za podobné trestné činy už odsúdili a uväznili v iných krajinách, pričom ich dočasne vydali do Francúzska.
Michail Z. (50) bol minulý rok v Litve odsúdený na tri roky a štyri mesiace väzenia za organizovanú krádež publikácií z 19. storočia v hodnote 606.000 eur. Bequ T. (49) odsúdili v Estónsku na tri roky a šesť mesiacov väzenia.
Vo Francúzsku došlo k zločinom v roku 2023 tak v Paríži vo Francúzskej národnej knižnici (BnF) a v Univerzitnej knižnici jazykov a civilizácií (BULAC), ako aj v Diderotovej knižnici v Lyone.
Od marca do októbra Michail Z. navštívil BnF celkove 40-krát tvrdiac, že robí výskum o demokracii v ruskej literatúre 19. storočia, pričom požiadal o prístup k vzácnym manuskriptom, najmä od Puškina. Podľa vyšetrovateľov si mimoriadne cenné diela preštudoval, fotografoval a meral. Neskôr sa do BnF vrátil, aby ich nahradil prakticky nerozpoznateľnými kópiami.
V novembri knižnica zistila, že deväť diel nahradili kópie - odhadovaná škoda bola vyčíslená na 650.000 eur. Michail Z. sa vyšetrovateľom priznal, že diela ukradol, ale spoluprácu s ostatnými obžalovanými poprel. Tvrdil, že ho hnala chamtivosť a knihy predal v Rusku.
Krádeže zasiahli aj Nemecko, Švajčiarsko a Česko, čo podnietilo vznik spoločného vyšetrovacieho tímu v rámci Europolu a Eurojustu. Spolupráca v roku 2024 viedla k niekoľkým zatknutiam.
V júni 2024 ruský aukčný dom Litfond zaradil do svojho katalógu druhé vydanie Puškinovho „Kaukazského väzňa“, teda knihy, ktorá zodpovedá nájdenej kópii z Francúzskej národnej knižnice. Aukčný dom oznámil francúzskym úradom, že podľa jeho dokumentácie knihu získal od jej majiteľa v Rusku v rokoch 2014 - 2015.
Podľa vyšetrujúcich sudcov sa môžu krádeže spájať s túžbou repatriovať ruské kultúrne dedičstvo v čase, keď sú vzťahy Moskvy s Európou pre inváziu Ruska na Ukrajinu čoraz napätejšie.