Krádež z Louvru už vyšetruje Interpol aj nemecký kriminálny úrad
Muži prezlečení za stavebných robotníkov v reflexných vestách potrebovali na krádež len tri minúty a 58 sekúnd.
Autor TASR
Paríž 28. októbra (TASR) - K vyšetrovaniu vlámania v parížskom múzeu Louvre sa pridali medzinárodná policajná organizácia Interpol a nemecký Spolkový kriminálny úrad BKA. Obe inštitúcie v utorok zverejnili fotografiu ukradnutých klenotov a požiadali o pomoc verejnosť pri pátraní po nich. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Z Apolónovej galérie najnavštevovanejšieho múzea na svete štyria zlodeji v nedeľu 19. októbra ukradli deväť kusov vzácnych šperkov. S ôsmimi sa im podarilo utiecť. Hodnota ukoristených predmetov sa odhaduje na približne 88 miliónov eur, no aj vzhľadom na ich historický význam ju odborníci považujú za nevyčísliteľnú.
Muži prezlečení za stavebných robotníkov v reflexných vestách potrebovali na krádež len tri minúty a 58 sekúnd. Na jej spáchanie použili vysokozdvižný vozík, ktorý si pristavili k balkónu Apolónovej galérie na nábreží rieky Seina.
Interpol na svojej webovej stránke informoval, že šperky ukradnuté z Louvru zaradil do svojej databázy odcudzených umeleckých diel, ktorá obsahuje približne 57.000 objektov.
Francúzke úrady dosiaľ zadržali dvoch zo štyroch mužov podozrivých z účasti na vlámaní v Louvri, zvyšní sú naďalej na úteku. Jednu osobu zachytili v sobotu neskoro večer na parížskom Letisku Charlesa de Gaullea, druhú krátko nato zadržali v okolí metropoly. Identifikovali ich pomocou stôp DNA. Oboch polícia poznala pre inú krádež, pri výsluchu sa dovolávali práva nevypovedať, uviedol denník Le Parisien.
Krádež v Louvri vyvolala diskusiu o bezpečnosti kultúrnych inštitúcií. Časť cennej zbierky šperkov bola po vlámaní do Louvru z bezpečnostných dôvodov prevezená do francúzskej centrálnej banky Banque de France.
