Krajinské voľby v Berlíne a Meklenbursku-Predpomoransku vyhrala SPD

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemeckí sociálni demokrati zvíťazili v nedeľu aj v krajinských voľbách, ktoré sa konali v Berlíne a Meklenbursku-Predpomoransku. Nemecká metropola pritom bude mať svoju prvú starostku, informovala v pondelok agentúra DPA.



V Berlíne dostala strana SPD na čele s krajinskou volebnou líderkou Franziskou Giffeyovou 21,4 percenta hlasov a skončila tak pred Zelenými, ktorí so ziskom 18,9 percenta dosiahli svoj tamojší najlepší výsledok. Tretí sú kresťanskí demokrati z CDU s 18,1 percenta, ukázalo sčítanie všetkých hlasov. SPD a Zelení by mohli pokračovať v doterajšej vládnej koalícii s Ľavicou, píše DPA.



V Berlíne sa v nedeľu okrem volieb do nemeckého Spolkového snemu konali aj voľby do krajinského parlamentu a rozhodovalo sa tiež o zložení zastupiteľstiev 12 berlínskych obvodov, uviedol denník Die Welt. Hlasovanie však však v meste sprevádzali viaceré problémy. Pre zámenu či nedostatok hlasovacích lístkov sa pred volebnými miestnosťami tvorili dlhé rady a situáciu komplikoval i Berlínsky maratón a súvisiace dopravné zápchy. Niektorí voliči odovzdali hlasy až po oficiálnom konci volieb o 18.00 h.



V spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko, kde sú sociálni demokrati pri moci od roku 1998, si SPD oproti predošlým voľbám polepšila o deväť bodov na 39,6 percenta hlasov. Druhou najsilnejšou stranou v krajinskom parlamente v Schwerine je opäť krajine pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá dostala 16,7 percenta hlasov.



Krajinská premiérka Manuela Schwesigová (SPD) má teraz viacero možností na vytvorenie novej vlády. Pred voľbami povedala, že sa bude snažiť zostaviť stabilnú a spoľahlivú koalíciu. Jej súčasní koaliční partneri z CDU výrazne oslabili na 13,3 percenta, čo krajinský stranícky šéf Michael Sack označil za katastrofálny výsledok. Možnou alternatívou by boli spojenectvá SPD so stranou Ľavica alebo Zelenými a liberálmi z FDP.