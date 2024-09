Krajinské voľby v Brandenbursku sprevádza vysoká účasť

Postupim 22. septembra (TASR) - V nedeľňajších voľbách do krajinského parlamentu vo východonemeckej spolkovej krajine Brandenbursko sa očakáva vysoká volebná účasť, uviedli úrady. Do 14.00 h sa podľa administrátora volebných miestností zúčastnilo na voľbách 46,1 percenta oprávnených voličov, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



V predchádzajúcich krajinských voľbách v Brandenbursku v roku 2019 to bolo v rovnakom čase len 31,3 percenta. Volebné miestnosti zostanú otvorené do 18.00 h. Predbežné údaje nezahŕňajú hlasovacie lístky zaslané poštou. Túto možnosť tento rok pravdepodobne využilo viac ako 20 percent oprávnených voličov.



Správcovia volebných miestností uviedli, že do 14.00 h pri hlasovaní nedošlo k žiadnym závažným narušeniam poriadku alebo k obvyklým problémom.



Očakáva sa tesný súboj medzi krajne pravicovou Alternatívou pre Nemecko (AfD) a sociálnymi demokratmi (SPD), ktorí tu vládnu nepretržite od zjednotenia Nemecka v roku 1990.



Svoj hlas môže odovzdať približne 2,1 milióna občanov Brandenburska. Nedeľňajšie voľby sú ostro sledované, pretože môžu naznačiť ďalšie politické smerovanie krajiny.



Sociálni demokrati ako najväčšia strana vo vláde kancelára Olafa Scholza dúfajú, že si udržia kontrolu nad svojou baštou v situácii, keď rastie podpora strán krajnej pravice a ľavice.



AfD ako prvá krajne pravicová strana od porážky nacizmu v druhej svetovej vojne nedávno uspela v parlamentných voľbách na východe Nemecka.



Pred troma týždňami zvíťazila v spolkovej krajine Durínsko a v susednom Sasku zaznamenala len minimálnu stratu za stredopravicovými kresťanskými demokratmi (CDU). Ak by v Brandenbursku zvíťazila, zrejme by nemala s kým vládnuť, keďže ostatné strany s ňou odmietajú spolupracovať.



Víťazstvo AfD v Brandenbursku bude "jasným znamením nádeje", povedal vedúci kandidát strany v tejto spolkovej krajine. Ak AfD získa ďalšiu podporu, "v Nemecku bude lepšie", povedal Hans-Christoph Berndt, keď odovzdával svoj hlas vo volebnom obvode Golssen južne od Berlína.



"Sme silnejší ako v roku 2019," povedal Berndt. Dodal, že o budúcnosti Brandenburska sa nerozhodne v jedných voľbách, ale v priebehu nasledujúcich rokov. Podpora pre AfD stúpa, a to mu dodáva sebavedomie, uviedol Berndt.