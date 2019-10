Krajinské voľby v Durínsku priniesli víťazstvo Ľavice a nárast AfD

Erfurt 28. októbra (TASR) - Dve strany z opačných krajov nemeckého politického spektra získali v nedeľu viac než polovicu hlasov vo voľbách v spolkovej krajine Durínsko. Výsledky tamojšieho hlasovania tak budú ďalším úderom pre centristické strany, ktoré vládnu na celonemeckej spolkovej úrovni. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



Zo sčítania všetkých hlasov zverejneného krátko pred polnocou vyplýva, že postkomunistická strana Ľavica (Die Linke) obľúbeného durínskeho premiéra Boda Ramelowa získala 31 percent hlasov, čo je mierne zlepšenie oproti voľbám z roku 2014. Ide súčasne o vôbec najlepší výsledok Ľavice - a jej vôbec prvé víťazstvo - v niektorých z krajinských volieb.



Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) zaznamenala výrazný nárast z 10,6 na 23,4 percenta. Líder tejto strany v Durínsku, predstaviteľ pravicovo-národného krídla AfD Björn Höcke, sa ocitol v hľadáčiku nemeckej domácej spravodajskej služby pre svoje extrémistické názory, približuje AP.



Kresťanskodemokratická únia (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá od roku 1990 dostávala v Durínsku najviac hlasov, skončila až tretia so ziskom 21,8 percenta. Prepad z 33,5 percenta spred piatich rokov je jej najhorším výsledkom v tejto spolkovej krajine.



CDU vylúčila vstup do koalície buď s Ľavicou, alebo s AfD, v dôsledku čoho zostali Ramelowovi len dve možnosti - menšinová vláda alebo nestabilná koalícia s troma ďalšími stranami, z ktorých už jedna účasť na takomto riešení odmietla.



Agentúra DPA v tejto súvislosti konštatuje, že hoci Ramelow, ktorý je vo svojej strane považovaný za umierneného politika, dosiahol historické víťazstvo, po durínskych voľbách zavládla veľká neistota, pokiaľ ide o budúcu krajinskú vládu. Doterajšia koalícia totiž prišla o väčšinu v krajinskom sneme - a tvorba novej by mohla byť mimoriadne ťažká.



Kedysi silní sociálni demokrati z SPD, ktorí v uplynulom čase utŕžili viacero ťažkých volebných porážok a ktorí čoraz viac spochybňujú svoju podporu pre Merkelovej vládu, sú v Durínsku štvrtí po poklese z 12,4 na 8,2 percenta.



Do durínskeho krajinského parlamentu sa dostali ešte zelení (5,2 percenta) a liberáli z FDP (5,0 percenta).



Krajinské voľby v Durínsku ukončili v Nemecku volebný rok 2019, v ktorom sa konali voľby do celkovo štyroch krajinským snemov, z toho troch vo východnom Nemecku, ako aj európske voľby.