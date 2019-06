Krajinský minister: USA nebudú presúvať vojakov z Bavorska do Poľska

Trump minulú stredu vyjadril súhlas so zriadením základne pre ďalších 1000 príslušníkov amerických ozbrojených síl v Poľsku.

Mníchov 19. júna (TASR) - Spojené štáty sa nechystajú obmedzovať prítomnosť svojej armády v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Vedúci úradu tamojšej krajinskej vlády Florian Herrmann to vyhlásil v stredu po tom, ako vyvolali rozruch úvahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o preložení vojenských jednotiek z Nemecka do Poľska, informovala agentúra DPA.



"Dostali sme veľmi dobré správy pre pôsobiská americkej armády v Bavorsku," vyjadril sa Herrmann po rokovaniach na pôde ministerstva obrany Spojených štátov a národno-bezpečnostnej rady Bieleho domu. "Nie sú žiadne snahy znižovať počet amerických vojakov a civilistov trvalo umiestnených v Bavorsku," dodal.



Ohlásené vybudovanie základne pre 1000 amerických vojakov v Poľsku podľa Herrmanna nebude mať "nepriaznivé dôsledky" pre Bavorsko. To ponúka naďalej "vynikajúce rámcové podmienky, v ktorých sa 40.000 vojenských a civilných zamestnancov amerických síl cíti ako doma", čo Herrmannovi podľa vlastných slov potvrdili aj "partneri z americkej vlády".



Trump minulú stredu vyjadril súhlas so zriadením základne pre ďalších 1000 príslušníkov amerických ozbrojených síl v Poľsku. Náklady na jej výstavbu bude hradiť poľská strana. V Poľsku sa v súčasnosti nachádza približne 4000 príslušníkov ozbrojených síl USA. Trump ešte predtým uviedol, že uvažuje o vyslaní až 2000 ďalších amerických vojakov do Poľska.