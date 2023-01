Krajiny Beneluxu vyžadujú testy na COVID-19 od pasažierov z Číny

Brusel/Amsterdam/Luxemburg 9. januára (TASR) – Všetky tri krajiny Beneluxu – Belgicko, Holandsko a Luxembursko – v súlade s odporúčaním EÚ vyžadujú negatívne testy na COVID-19 od pasažierov prichádzajúcich z Číny. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Belgicko už minulý týždeň oznámilo, že negatívne testy od ľudí prichádzajúcich z Číny bude vyžadovať od nedele 8. januára. Informáciu potvrdila federálna ministerka pre azyl a migráciu Nicole de Moorová.



V nedeľu Belgicko a Luxembursko dokonca v dôsledku výrazného šírenia covidu v Číne a tamojšieho preťaženého zdravotníctva odporučili svojim občanom, aby bez vážneho dôvodu necestovali do Číny. Ešte predtým tak urobilo Nemecko, pričom luxemburská vláda zdôraznila, že sa k tomuto kroku rozhodla pristúpiť po vzore Berlína.



Holandsko v pondelok spresnilo, že cestujúci z Číny sa budú musieť pri vstupe do krajiny preukazovať negatívnym testom na koronavírus od utorka 10. januára. Informáciu na pôde parlamentu potvrdil minister zdravotníctva Ernst Kuipers. Dodal, že všetci pasažieri lietadiel prichádzajúcich z Číny budú musieť mať na palube ochranné rúška.



Holandská vláda minulý týždeň uviedla, že nepovažuje prísnejšie kontroly za potrebné, rozhodla sa však konať v súlade so zvyškom Európy. Predstavitelia členských krajín sa na podnet švédskeho predsedníctva v Rade EÚ zhodli na "koordinovanom prístupe" – že je potrebné zaviesť testovanie na koronavírus pre pasažierov z Číny, a to pred ich odchodom z tejto krajiny.



"Ak každá krajina bude robiť niečo iné, povedie to k zmätku a podráždeniu," povedal Kuipers s odkazom na situáciu spred spoločnej dohody na úrovni EÚ, keď viaceré krajiny zaviedli jednostranné opatrenia a niektoré štáty zaviedli iba dobrovoľné testovanie.



Holandsko zároveň potvrdilo, že bude aj naďalej odoberať vzorky odpadových vôd z lietadiel prichádzajúcich z Číny, aby bolo možné zistiť, aké varianty vírusu z Číny prichádzajú. Rovnaké opatrenie hlási aj Belgicko na hlavnom letisku v Bruseli.