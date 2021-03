Krajiny Bezpečnostnej rady žiadajú prerokovanie raketových testov KĽDR

New York 27. marca (TASR) - Európski členovia Bezpečnostnej rady (BR) OSN požiadali o jej mimoriadne zasadnutie venované štvrtkovým raketovým testom Severnej Kórey. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na správy diplomatov.



O zvolanie mimoriadnej schôdze BR OSN požiadali Francúzsko a Británia, ako stáli členovia Rady, a tiež Estónsko, Írsko a Nórsko. Požadujú, aby sa tento 15-členný vrcholný orgán OSN stretol v utorok 30. marca za zatvorenými dverami.



Raketovými skúškami KĽDR sa začal separátne zaoberať aj príslušný sankčný výbor OSN, ktorý poveril svojich expertov, aby celú záležitosť vyšetrili. Rozhodnutie padlo na piatkovom mimoriadnom neverejnom zasadnutí výboru, ktoré sa konalo na žiadosť USA.



Severná Kórea v piatok oznámila, že vo štvrtok otestovala nový typ navádzanej strely. Dve strely podľa správ severokórejských štátnych médií zasiahli cieľ pri východnom pobreží krajiny. Japonsko tvrdí, že išlo o balistické strely.



Testovanie balistických rakiet, ktoré môžu potenciálne niesť aj jadrové hlavice, zakazujú Severnej Kórei rezolúcie BR OSN.



Americký prezident Joe Biden vo štvrtok varoval Severnú Kóreu, že USA sú pripravené "náležite reagovať" v prípade, ak bude naďalej pokračovať v testovaní rakiet. Vyhlásil tiež, že štvrtkové testy boli v rozpore s rezolúciami OSN.



Bidenove slová ostro odsúdil vysokopostavený severokórejský činiteľ, ktorý osobne dozeral na štvrtkové odpálenie rakiet.



"Takéto poznámky amerického prezidenta sú neskrývaným zasahovaním do práva našej krajiny na sebaobranu a sú provokáciou," uviedol popredný predstaviteľ raketového programu KĽDR Ri Pchjong-čchol, ktorého v sobotu citovala štátna tlačová agentúra KCNA.



Zároveň varoval, že ak budú Spojené štáty pokračovať v podobných neuvážených vyjadreniach, bude na to Pchjongjang náležite reagovať. Zdôraznil, že Severná Kórea sa nevzdá snáh o posilňovanie svojho vojenského potenciálu.