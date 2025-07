Krajiny BRICS kritizujú útoky na Irán a Trumpove clá

Rio de Janeiro 6. júla (TASR) — Lídri krajín zoskupenia BRICS prijali v prvý deň summitu v brazílskom Riu de Janeiro spoločnú deklaráciu, v ktorej okrem iného odsúdili nedávne izraelské a americké letecké útoky na vojenské, jadrové a iné zariadenia v Iráne, vyzvali na dosiahnutie rýchleho a bezpodmienečného prímeria v Pásme Gazy a kritizovali „nerozlišujúce“ dovozné clá zavedené vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Odsudzujeme vojenské útoky na Iránsku islamskú republiku, ktoré sa začali 13. júna 2025 a sú porušením medzinárodného práva,“ uvádza sa vo vyhlásení bez výslovného spomenutia USA alebo Izraela. Krajiny BRICS ďalej vyjadrili „hlboké znepokojenie z úmyselných útokov na civilnú infraštruktúru a jadrové zariadenia využívané na mierové účely“.



Strany konfliktu v Pásme Gazy trvajúceho už 22 mesiacov lídri BRICS vyzvali, aby sa zapojili do ďalších rokovaní s cieľom dosiahnuť „okamžité, trvalé a bezpodmienečné prímerie a úplné stiahnutie izraelských síl“ z tejto palestínskej enklávy a všetkých ostatných okupovaných palestínskych území.



Účastníci summitu tiež varovali, že „nerozlišujúce“ dovozné clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom poškodia globálnu ekonomiku. V deklarácii vyjadrili „vážne obavy z nárastu jednostranných colných a necolných opatrení, ktoré narúšajú obchod a sú v rozpore s pravidlami WTO (Svetovej obchodnej organizácie)“.



Skupina BRICS označila americké clá za nezákonné a svojvoľné, ktoré môžu spôsobiť ďalšiu redukciu globálneho obchodu, narušenie globálnych dodávateľských reťazcov a vyvolať neistotu v medzinárodných ekonomických a obchodných aktivitách.



Trump v apríli pohrozil spojencom aj rivalom USA množstvom represívnych ciel, náhle však ponúkol ich odklad, no zároveň varoval pred opätovným uvalením jednostranných ciel, ak sa do 1. augusta nedosiahnu dohody.



Zoskupenie BRICS, pôvodne pozostávajúce z Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky, sa za posledný rok rozšírilo o ďalšie krajiny vrátane Egypta, Etiópie, Indonézie, Iránu a Spojených arabských emirátov. Ich pripojenie podľa agentúry Reuters zvýšilo diplomatickú váhu skupiny, zároveň však skomplikovalo hľadanie spoločných postojov k sporným geopolitickým otázkam.



Na tohtoročnom summite BRICS v Brazílii sa osobne nezúčastňuje ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sa prihovoril len prostredníctvom videospojenia. Kremeľ to odôvodnil zatykačom, ktorý na Putina v marci 2023 vydal Medzinárodný trestný súd v Haagu.



Prítomný nie je prvýkrát od nástupu k moci pred 12 rokmi ani čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorého zastupuje premiér Li Čchiang. Táto skutočnosť sa považuje za ranu pre BRICS a pre prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, ktorý chce, aby Brazília zohrávala väčšiu úlohu na svetovej scéne.