Krajiny Bukureštskej deviatky (B9) odsúdili agresívne činy Ruska

Bukurešť 11. mája (TASR) - Krajiny Bukureštskej deviatky (B9) v pondelok odsúdili Rusko za zhromažďovanie vojakov pri ukrajinských hraniciach a za "sabotáž" vykonanú na území členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO). Informovala o tom agentúra AFP.



"Agresívne činy Ruska a posilňovanie jeho vojenských kapacít v bezprostrednom susedstve NATO, vrátane nedávnej eskalácie v Čiernom mori, na ukrajinských hraniciach a na nelegálne anektovanom Kryme naďalej ohrozujú euroatlantickú bezpečnosť," píše sa vo vyhlásení hláv štátov B9, ktoré zverejnili po skončení ich spoločného videosummitu.



Účastníci prezidentského summitu B9, ktorého sa zúčastnil aj americký prezident Joe Biden a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ďalej odsúdili aj "akty sabotáže spáchané Ruskom na území Aliancie," čím podľa AFP mysleli výbuch muničného skladu v českých Vrběticiach, z ktorého Praha obvinila ruské tajné služby.



Bukureštská deviatka taktiež vyjadrila znepokojenia nad "podobnými" ruskými činmi v Bulharsku v súvislosti so štyrmi výbuchmi v tamojších muničných skladoch medzi rokmi 2011 a 2020.



Americký prezident Biden počas summitu vyjadril "svoju túžbu užšie spolupracovať" s krajinami B9 na globálnych výzvach vrátane zdravotnej bezpečnosti, boja proti klimatickým zmenám, energetickej bezpečnosti a hospodárskeho oživenia, uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.



Rumunský prezident Klaus Iohannis skôr v pondelok uviedol, že východoeurópske členské štáty NATO by si želali väčšiu prítomnosť spojeneckých vojenských síl na východnom krídle tohto bloku.



Videosummit členských krajín NATO z východnej Európy, ktorý sa konal v rumunskom hlavnom meste Bukurešť, spoločne organizovali Iohannis s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.



Hlavy štátov na summite prijali aj spoločnú deklaráciu, v ktorej opätovne potvrdili "neustále odhodlanie pre silné a trvalé transatlantické puto založené na jednote a solidarite spojencov".



Virtuálne stretnutie krajín B9, medzi ktoré patria Bulharsko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko, predchádza summitu všetkých členov NATO, ktorý sa uskutoční 14. júna v Bruseli.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas svojho vystúpenia obzvlášť vyzvala na ostražitosť v prípade zahraničných investícií do budovania sietí a kritickej infraštruktúry, ktoré môžu mať vplyv aj na bezpečnosť spojencov.