Krajiny Bukureštskej deviatky deklarovali vzájomnú podporu pri hrozbe

Varšava 22. februára (TASR) - Krajiny Bukureštskej deviatky (B9) z východného krídla Severoatlantickej aliancie, ku ktorým patrí aj Slovensko, sa zaviazali, že sa budú vzájomne podporovať v prípade akéhokoľvek ohrozenia. Uviedli to v spoločnom vyhlásení v závere svojho stredajšieho mimoriadneho summitu vo Varšave. Na stretnutí, ktorého spoluhostiteľkou bola slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, sa zúčastnili aj americký prezident Joe Biden a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



TASR o vyhlásení informuje na základe správ denníka The Guardian a stanice Sky News, ako aj textu samotnej deklarácie, ktorú zverejnila kancelária poľského prezidenta.



"Všetci spojenci sa dohodli, že sa v prípade akéhokoľvek ohrozenia navzájom podporia," potvrdil po stretnutí aj poradca poľského prezidenta Marcin Przydacz. Ďalším bodom spoločnej deklarácie lídrov B9 je podľa jeho slov odsúdenie "brutálnej a krvavej vojny, ktorú voči Ukrajine vedenie Rusko".



Sky News pripomína, že krajiny susediace s Ruskom vyjadrujú obavy, že by ich Moskva mohla začať ohrozovať, ak nedôjde k jej porážke na Ukrajine.



Lídri B9 označili v spoločnom vyhlásení prítomnosť Bidena a Stoltenberga na summite vo Varšave za svedectvo o sile NATO, ktoré len podčiarkuje záväzok Aliancie "brániť každý centimeter územia" jej členských krajín.



Rusko zároveň označili za najvýznamnejšiu a priamu hrozbou pre bezpečnosť Aliancie. Vyjadrili tiež záväzok nepoľaviť v medzinárodnom tlaku vyvíjanom na Moskvu a odhodlanie brať na zodpovednosť osoby zodpovedné za vojnové zločiny a zverstvá. Zároveň odsúdili všetkých vrátane menovite Bieloruska, ktorí aktívne napomáhajú ruskej agresii na Ukrajine.



Vyjadrili tiež odhodlanie pokračovať v podpore Ukrajiny dovtedy, kým to bude potrebné. "Vzdávame hold ukrajinským vojakom a vojačkám brániacim svoju slobodu a naše spoločné hodnoty," uviedli v spoločnom vyhlásení, v ktorom tiež rozhodne podporili euroatlantické ambície Ukrajiny, teda jej snahy vstúpiť do EÚ aj NATO.



"Sme pripravení úzko spolupracovať a podporovať našich partnerov, a to Moldavskú republiku, Gruzínsko aj Bosnu a Hercegovinu, ktoré sú najviac ohrozené destabilizujúcim a škodlivým vplyvom Kremľa na východe a juhu Aliancie," dodali lídri B9.



Skupinu B9 tvoria východní členovia NATO — okrem Slovenska a Poľska tiež Bulharsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko. Na mimoriadnom summite vo Varšave zastupovala SR prezidentka Zuzana Čaputová. Najbližší summit tohto zoskupenia sa uskutoční v júni v Bratislave. V júli sa následne bude konať summit NATO v litovskom Vilniuse.