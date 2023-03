Krajiny Bukureštskej deviatky vyzvali na zvýšenie prítomnosti USA

Lodž 31. marca (TASR) - Krajiny východného krídla NATO združené v tzv. Bukureštskej deviatke (B9) vyzvali v piatok na zvýšenie prítomnosti americkej armády v regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ministri zahraničných vecí krajín združených v B9 sa stretli v poľskom meste Lodž.



"Musíme pracovať na zvýšení prítomnosti Spojených štátov v zmysle (počtu) vojakov a vybavenia v našom región, na východnom krídle," uviedol rumunský minister zahraničných vecí Bogdan Aurescu po stretnutí.



Šéfovia diplomacií Bulharska, Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska tiež opätovne vyzvali na posilnenie obranných schopností regiónu ležiaceho na hraniciach Ukrajiny.



"Ak je naša obrana silná, tak potom sme schopní silného odstrašovania, čo sa týka ruského destabilizujúceho a asertívneho správania... To je jediná reč, ktorej Rusko rozumie," uviedol Aurescu.



Vyzval tiež na posilnenie vzdušnej obrany, raketových schopností a viac prieskumných a spravodajských prostriedkov na východnom krídle NATO.



Krajiny B9 sa tiež zaviazali, že budú ďalej podporovať Ukrajinu v boji proti ruskej invázií. "Krajiny B9 sú v tomto smere lídrami a to aj v zmysle mobilizácie spojencov k odvážnejšiemu konaniu, ako tomu bolo v prípade presunu stíhačiek MiG-29 alebo tankov (na Ukrajinu)," uviedol poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau.



"Všetci podporujeme vstup Ukrajiny do NATO," uviedol Aurescu s tým, že "prioritou je v súčasnosti podporovať Ukrajinu, aby vyhrala túto vojnu".