Krajiny E3 vyzvali BR OSN na podporu mierového plánu pre Pásmo Gazy
Autor TASR
Londýn/Paríž/Berlín 10. októbra (TASR) - Lídri Británie, Francúzska a Nemecka v spoločnom vyhlásení zverejnenom v piatok vyzvali Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN), aby plne podporila mierový plán pre Pásmo Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
„Sme pripravení podporiť ďalšie rokovania o nasledujúcich fázach plánu a prispieť k nemu,“ uviedli lídri. „V rámci tohto úsilia súhlasíme, že by BR OSN mala plne podporiť tento plán a podporiť jeho realizáciu,“ uviedli vo vyhlásení spomínané krajiny zoskupenia E3.
Lídri privítali prímerie v Pásme Gazy a ocenili úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa vyhlásenia E3 je teraz mimoriadne dôležité, aby všetky strany naplnili svoje záväzky v plnom rozsahu a bez odkladu. Predstavitelia európskych mocností dodali, že sa zaväzujú podporiť významné balíky humanitárnej pomoci prostredníctvom agentúr OSN.
V piatok o 11.00 h SELČ vstúpila do platnosti dohoda o prímerí v Pásme Gazy, a to na základe mierového plánu, ktorý predstavil prezident USA. Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas súhlasili s prvou fázou tohto mierového plánu v stredu po tom, čo znepriatelené strany od pondelka nepriamo rokovali v Egypte.
Izraelské jednotky sa v rámci dohody stiahli na stanovené línie a tisíce Palestínčanov sa začali vracať z juhu na sever enklávy. Hamas má v nasledujúcich dňoch prepustiť zvyšných rukojemníkov a Izrael následne prepustí palestínskych väzňov odsúdených na doživotie a tiež Palestínčanov, ktorých zadržal po útoku zo 7. októbra 2023.
Predstaviteľ OSN oznámil, že organizácia začne v nedeľu do Gazy dodávať humanitárnu pomoc vo väčšom množstve. Na toto územie by malo vstúpiť 600 kamiónov s humanitárnou pomocou denne.
