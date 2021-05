Krajiny EÚ by mali zabezpečiť prístup občanov k sexuálnemu zdraviu

Brusel 11. mája (TASR) - Členské krajiny EÚ by mali zabezpečiť univerzálny prístup svojich občanov k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu. Vyplýva to z návrhu správy, ktorú v utorok prijal Európsky parlament (EP) na úrovni Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM).



Za nelegislatívny návrh hlasovalo 27 členov výboru, šiesti poslanci boli proti a jeden sa zdržal hlasovania. Europoslanci spresnili, že právo na zdravie, najmä práva na sexuálne a reprodukčné zdravie, sú základnými právami žien, ktoré by mali byť vylepšené a nijakým spôsobom nemôžu byť oslabené alebo zrušené.



V minulosti europarlament o podobnom návrhu hlasoval v decembri 2013, keď tzv. správa Estrela "o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach" navrhnutá španielskou poslankyňou Edit Estrelovou tesne neprešla hlasovaním v pléne.



Za prípravou utorňajšej správy stojí chorvátsky europoslanec Pedrag Matič z frakcie socialistov a demokratov (S&D).



Výbor FEMM upozornil, že porušovanie práva žien na sexuálne a reprodukčné zdravie je formou násilia páchaného na ženách a dievčatách a bráni pokroku pri dosahovaní rodovej rovnosti. V tejto súvislosti vyzvali krajiny EÚ, aby zabezpečili prístup k vysokokvalitným, komplexným a prístupným právam na sexuálne a reprodukčné zdravie a odstránili existujúce prekážky v tejto oblasti.



Europoslanci zdôraznili, že niektoré členské štáty EÚ ešte stále majú reštriktívne zákony zakazujúce potraty s výnimkou presne definovaných okolností, čo vedie k tomu, že ženy musia tehotenstvo prerušiť nezákonne alebo otehotnieť proti svojej vôli, čo je porušením ich ľudských práv.



Návrh výboru FEMM preto naliehavo vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby zabezpečili univerzálny prístup k bezpečným a legálnym potratom a zaručili, že umelý potrat je na požiadanie legálny v ranom štádiu tehotenstva a aj neskôr, ak je ohrozené zdravie tehotnej ženy. Podľa poslancov je úplný zákaz potratovej starostlivosti formou násilia založeného na rodovej príslušnosti.



V neposlednom rade by krajiny EÚ mali zabezpečiť univerzálny prístup k sérii vysokokvalitných antikoncepčných metód, tiež k rodinnému poradenstvu a informáciám o antikoncepcii.



Poslanci prostredníctvom Matičovej správy vyzývajú členské štáty aj k tomu, aby zabezpečili prístup ku komplexnému sexuálnemu vzdelávaniu pre deti základných a stredných škôl, pretože vzdelávanie o právach na sexuálne a reprodukčné zdravie môže významne prispieť k zníženiu sexuálneho násilia a obťažovania.