EÚ chcú rozšíriť migračnú dohodu s Tureckom aj na afganských utečencov

Brusel 4. augusta (TASR) - Európska únia by mala predĺžiť migračnú dohodu s Tureckom kvôli riziku nového prílivu utečencov z Afganistanu v dôsledku zvýšených útokov a prejavov násilia zo strany militantov hnutia Taliban v tejto krajine. Uviedol to belgický štátny tajomník pre azyl a migráciu Sammy Mahdi.



Internetový denník The Brussels Times pripomenul, že člen federálnej vlády zodpovedný za oblasť migrácie a azylu túto iniciatívu pomáha posunúť na vyššiu európsku úroveň.



"Spolu s ďalšími krajinami EÚ sme napísali list Európskej komisii. Vyjadrili sme svoje obavy a požiadali o usmernenie pre riešenie prílivu utečencov v budúcnosti," uviedol Mahdi v pondelňajšom rozhovore pre viaceré flámske médiá.



Podľa jeho slov ide o otázku, ktorou sa treba zaoberať na európskej úrovni. Zároveň však navrhol, aby EÚ rozšírila svoju dohodu s Tureckom o zastavení migračného toku z marca 2016 nielen pre sýrskych, ale aj pre afganských utečencov.



"Je dôležité, aby migrantom utekajúcim pred vojnou mohla byť poskytnutá ochrana v regióne. Určenie Turecka ako bezpečnej tretej krajiny pre Afgancov by nám pomohlo zvládnuť migračné toky," vysvetlil Mahdi.



Pripomenul, že dohoda EÚ s Tureckom zaisťuje lepšiu ochranu Sýrčanom, ktorí v Turecku žiadajú o azyl a ktorí môžu získať postavenie utečenca. "Musíme preskúmať, ako je možné túto dohodu rozšíriť aj na afganských utečencov na európskej úrovni, aby tiež mohli využívať primeranú ochranu," odkázal Mahdi.



Vstup utečencov do Európy sa posudzuje jednotlivo, čo znamená, že utečencom z Afganistanu nie je automaticky udelený azyl.



Nárast afganských utečencov bol zaznamenaný po postupnom odchode medzinárodných jednotiek z krajiny, čo umožnilo Talibanu novú ofenzívu a ovládnutie viacerých provinčných hlavných miest a kľúčových hraničných priechodov.



spravodajca TASR Jaromír Novak