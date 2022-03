Krajiny EÚ chystajú 10.000 lôžok pre ukrajinských pacientov

Brusel 15. marca (TASR) - Členské štáty Európskej únie vyhradili vyše 10.000 nemocničných lôžok pre ukrajinských občanov, ktorí utiekli pred vojnou s rôznymi zraneniami alebo chorobami. Uviedla to v utorok tlačová agentúra AFP.



Rovnako v utorok americká mimovládna humanitárna organizácia Samaritan's Purse oznámila, že zriadila pri Ľvove na západe Ukrajiny poľnú nemocnicu, ktorá sa bude starať o zranených civilistov a zranených ukrajinských vojakov. Nemocnica má približne 60 lôžok, z toho štyri jednotky intenzívnej starostlivosti a dve operačné sály. V utorok už bolo 15 lôžok obsadených. V oblasti Ľvova, ktorý je ďaleko od súčasného vojnového diania, vznikne aj izraelská poľná nemocnica.



"Pripravujeme viac ako 10.000 lôžok v nemocniciach členských štátov EÚ, aby sme tam presunuli ukrajinských pacientov, ktorí potrebujú starostlivosť," uviedla eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová počas spoločnej tlačovej konferencie s francúzskym ministrom zdravotníctva Olivierom Véranom. Francúzsko je momentálne predsedníckou krajinou v Rade EÚ.



Podľa jej slov ide o najmä o lôžka pre detských pacientov, predčasne narodené deti a ich matky, pre onkologických pacientov, osoby s popáleninami a pacientov, ktorí potrebujú pobyt na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Komisárka spresnila, že na hraniciach štátov EÚ s Ukrajinou budú inštalované zdravotné centrá, aby bolo možné zvládnuť presuny ukrajinských pacientov utekajúcich pred vojnou do európskych nemocníc. Únia zatiaľ neplánuje posielať zdravotnícky personál do členských krajín susediacich s Ukrajinou, keďže eurokomisia nedostala v tomto smere žiadne žiadosti.



Avšak s cieľom znížiť tlak, ktorý pociťujú nemocnice krajín susediacich s Ukrajinou, EÚ týmto členským štátom pošle lieky a potrebný zdravotnícky materiál, v prípade potreby nie je vylúčené ani rozmiestnenie či výstavbu dočasných poľných nemocníc.