Krajiny EÚ majú úlohu zaočkovať do leta 70 percent dospelej populácie

Brusel 19. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vydala v utorok oznámenie, v ktorom vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlili proces očkovania v celej Únii: do marca by malo byť zaočkovaných najmenej 80 percent ľudí vo veku nad 80 rokov a 80 percent zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. Do začiatku leta 2021 by členské štáty mali zaočkovať minimálne 70 percent dospelej populácie.



Oznámenie prišlo dva dni pred štvrtkovým videosummitom premiérov a prezidentov členských krajín EÚ, ktorý bude zameraný na koordinovanú európsku reakciu na pandémiu.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že očkovanie je nevyhnutné na prekonanie zdravotnej krízy. "Zabezpečili sme dostatok vakcín pre celú populáciu EÚ. Teraz musíme urýchliť proces očkovania. Naším cieľom je do leta zaočkovať 70 percent dospelej populácie, čo by mohol byť zlom v našom boji proti vírusu. Túto pandémiu však ukončíme, až keď budú mať všetci ľudia na svete prístup k vakcínam," opísala situáciu šéfka eurokomisie.



Komisia zároveň vyzvala členské štáty, aby pokračovali v doterajších ochranných opatreniach a obmedzovali sociálne kontakty svojich občanov a tiež aby bojovali proti dezinformáciám spojeným s očkovaním, koordinovali prípadné cestovné obmedzenia, urýchľovali testovanie a zvyšovali sledovanie kontaktov nakazených osôb a postupnosť genómov, aby tak predchádzali riziku nových variantov vírusu.



Podľa exekutívy EÚ je v nadchádzajúcich mesiacoch potrebné urobiť viac na podporu systémov zdravotnej starostlivosti, od plošného zrýchlenia očkovania až po pomoc partnerom na západnom Balkáne, v južnom a východnom susedstve a v Afrike.



V oznámení o urýchlení očkovania v celej EÚ eurokomisia tiež spresnila, že s členskými štátmi spolupracuje na očkovacích preukazoch, ktoré budú v úplnom súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov. Do konca januára sa má dohodnúť spoločný prístup, ktorý umožní rýchle použitie preukazov členských štátov v systémoch zdravotníctva v celej EÚ i mimo nej.



Čo sa týka testovanie a sekvenovania genómu nových variantov koronavírusu, členské štáty by podľa EK mali aktualizovať svoje stratégie testovania, aby zohľadnili nové varianty, a rozšíriť používanie antigénových rýchlotestov. Členské štáty by mali urgentne zvýšiť sekvenovanie genómu na najmenej päť a najlepšie desať percent pozitívnych výsledkov testov. V súčasnosti veľa členských štátov testuje menej ako jedno percento vzoriek, čo nestačí na identifikáciu postupu nových variantov.



V záujme zachovania jednotného trhu a voľného pohybu EK odporúča, aby členské krajiny prijali opatrenia na ďalšie zníženie rizika prenosu nákazy súvisiaceho s dopravnými prostriedkami, a upozornila, že od každého nepodstatného cestovania by sa malo dôrazne odrádzať, kým sa súčasná epidemiologická situácia podstatne nezlepší.



Na zabezpečenie medzinárodnej solidarity v rámci boja s pandémiou a na zaistenie včasného prístupu k očkovacím látkam aj pre krajiny mimo EÚ má eurokomisia zriadiť mechanizmus (Team Europe) na poskytovanie očkovacích látok poskytnutých členskými štátmi EÚ partnerským krajinám. To by malo umožniť podelenie sa o vakcíny z celkového objemu 2,3 miliárd dávok pre Úniu aj s krajinami západného Balkánu, východného a južného susedstva a Afriky.





Spravodajca TASR Jaromír Novak