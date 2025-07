Krajiny EÚ otestujú prototyp aplikácie na overovanie veku používateľov

Brusel 14. júla (TASR) - Päť členských krajín Európskej únie začne testovať prototyp aplikácie na overovanie veku používateľov, ktorej cieľom je zabrániť deťom v prístupe k škodlivému online obsahu. Oznámila to v pondelok Európska komisia (EK), informuje TASR.



Do pilotnej schémy sa zapoja Dánsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko a Španielsko. Aplikácia sa bude testovať a ďalej prispôsobovať v spolupráci s krajinami, online platformami a koncovými používateľmi. Spomínané štáty budú prvé, ktoré budú spolupracovať s EK na technickom riešení s cieľom spustiť vnútroštátne aplikácie na overovanie veku.



Prototyp aplikácie napríklad umožní používateľom ľahko preukázať, že majú viac ako 18 rokov pri prístupe k obmedzenému obsahu pre dospelých online, pričom budú mať plnú kontrolu nad akýmikoľvek inými osobnými informáciami, uviedla EK v tlačovom vyhlásení.



Eurokomisia v pondelok predstavila usmernenia týkajúce sa ochrany maloletých na internete v súlade s Nariadením o digitálnych službách (DSA). Podľa jej vyhlásenia je cieľom týchto opatrení zabezpečiť, aby deti a mladí ľudia mohli naďalej bezpečne využívať výhody digitálneho sveta – ako sú vzdelávanie, tvorivosť či komunikácia – a zároveň boli chránení pred jeho rizikami.



„Zaistenie bezpečnosti našich detí a mladých ľudí na internete je pre túto Komisiu mimoriadne dôležité. Usmernenia o ochrane maloletých pre online platformy spolu s novým plánom overovania veku sú v tejto súvislosti obrovským krokom vpred. Platformy nemajú výhovorku na to, aby pokračovali v praktikách, ktoré ohrozujú deti,“ vyhlásila výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.