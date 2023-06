Krajiny EÚ poskytnú pomoc Kanade pri hasení lesných požiarov

Brusel 8. júna (TASR) - Európska únia poskytne pomoc Kanade, ktorá zápasí s najhoršími lesnými požiarmi za posledných 10 rokov, informovala vo štvrtok Európska komisia (EK)



So žiadosťou o pomoc sa na EÚ obrátila samotná Kanada. Francúzsko, Portugalsko a Španielsko ako prvé členské krajiny EÚ okamžite avizovali ochotu vyslať do tejto severoamerickej krajiny dovedna 280 hasičov, pričom tento počet ešte nie je konečný.



Do Kanady odcestuje aj expert z Koordinačného centra EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC).



"Kanada požiadala o podporu prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany a my sme na túto žiadosť promptne zareagovali," napísala v príspevku na Twitteri šéfka EK Ursula von der Leyenová.



Kanada už od mája bojuje s početnými lesnými požiarmi s nezvyčajným dosahom a intenzitou, ktoré doteraz spálili porasty na ploche približne 4,1 milióna hektárov, čo je celkovo oblasť porovnateľná s rozlohou Holandska.



Dym z týchto požiarov sa šíri aj do miest v susedných Spojených štátoch a uvoľňuje 10-krát viac emisií CO2, ako je bežný priemer. V celej Kanade bolo kvôli požiarom evakuovaných viac ako 20.000 ľudí.



Začiatkom tohto roka Francúzsko, Španielsko a Portugalsko vyslali približne 300 hasičov aj do boja s lesnými požiarmi v Čile, a to taktiež prostredníctvom európskeho mechanizmu civilnej ochrany.



Na tohtoročné lesné požiare sa pripravujú aj členské štáty EÚ, ktoré voči vlaňajšku zdvojnásobili počty hasičských lietadiel a vrtuľníkov a dohodli sa na zvýšení pripravenosti zásahových hasičských zborov na viacerých miestach Európy.