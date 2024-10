Krajiny EÚ prijali smernicu s aktualizovanými normami kvality ovzdušia

Brusel/Luxemburg 11. októbra (TASR) - Ministri životného prostredia členských krajín EÚ v pondelok v Luxemburgu prijali smernicu, ktorou sa stanovujú aktualizované normy kvality ovzdušia v celej EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nové pravidlá prispejú k cieľu EÚ dosiahnuť nulové znečistenie do roku 2050 a pomôžu predchádzať predčasným úmrtiam v dôsledku znečistenia ovzdušia. Občania EÚ to tiež umožní domáhať sa náhrady škody na zdraví v prípadoch, keď budú porušené pravidlá EÚ o kvalite ovzdušia.



Smernica uprednostňuje zdravie občanov EÚ tým, že stanovuje prísne hodnoty pre znečisťujúce látky v ovzduší, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 a sú zosúladené s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kvalite ovzdušia.



Patria medzi aj tuhé častice PM10 a PM2,5, oxid dusičitý a oxid siričitý, o ktoré spôsobujú dýchacie problémy. Členské štáty môžu požiadať o odloženie termínu do roku 2030, ak budú splnené niektoré špecifické podmienky.



Kvalita ovzdušia sa hodnotí pomocou spoločných metód a kritérií v celej EÚ a revidovaná smernica zlepšuje monitorovanie a modelovanie kvality ovzdušia. Vlastné plány kvality ovzdušia členské štáty musia pripraviť pred rokom 2030, ak existuje riziko, že sa nové normy do tohto dátumu nedosiahnu. Normy sa budú pravidelne prehodnocovať v súlade s najnovšími vedeckými dôkazmi s cieľom posúdiť, či sú naďalej vhodné.



Snahou je zabezpečiť rovnaký prístup k spravodlivosti pre tých, ktorí sú alebo by mohli byť ovplyvnení implementáciou nových pravidiel. Členské štáty musia zabezpečiť, aby mali občania právo žiadať a získať odškodnenie v prípade poškodenia zdravia v dôsledku porušenia pravidiel kvality ovzdušia stanovených v tejto smernici. Platnosť nadobudne dvadsiaty deň po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať následne dva roky na jej zavedenie do svojho vnútroštátneho práva.



Európska komisia má povinnosť do roku 2030 preskúmať normy kvality ovzdušia a potom každých ďalších päť rokov v súlade s najnovšími vedeckými dôkazmi.



Rada EÚ v tlačovej správe pripomenula, že znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe, keďže znečisťujúce látky môžu byť mimoriadne škodlivé pre ľudí aj pre životné prostredie. Podľa odhadov znečistenie ovzdušia spôsobí každoročne približne 300.000 predčasných úmrtí v Európe.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)