Krajiny EÚ prijali spoločnú pozíciu ku COVID pasu

Brusel 14. apríla (TASR) - Krajiny Európskej únie dosiahli v stredu v Bruseli spoločnú pozíciu pre rokovania s Európskym parlamentom (EP) o digitálnom zelenom preukaze o očkovaní, takzvanom COVID pase, ktorý by mal byť uvedený do prevádzky koncom júna.



Veľvyslanci členských krajín EÚ sa zhodli na tom, že COVID pas nebude vnímaný ako doklad, ktorý bude sám o sebe garantovať slobodu pohybu v rámci Únie.



Portugalské predsedníctvo v Rade EÚ po rokovaní veľvyslancov 27-člennej Únie uviedlo, že za menej ako mesiac od predloženia tohto návrhu Európskou komisiou členské krajiny dosiahli spoločnú pozíciu pre rokovania s europarlamentom.



Diplomati sa v tejto súvislosti dohodli, že európsky očkovací preukaz, ktorý musia odobriť inštitúcie EÚ, nebude považovaný za náhradu cestovného pasu, čiže za doklad, ktorý občanom EÚ automaticky umožní znovu získať slobodu pohybu v rámci Únie.



"Na zdôraznenie zásady nediskriminácie, najmä voči neočkovaným osobám, operatívna časť hlavného nariadenia výslovne ustanovuje, že vlastníctvo digitálneho zeleného preukazu nie je predpokladom výkonu práva na voľný pohyb," uvádza sa v texte, ktorý schválili veľvyslanci.



Osud tohto nariadenia závisí od rokovaní s vyjednávačmi Európskeho parlamentu. Europoslanci by o ňom mali hlasovať na májovom plenárnom zasadnutí a účinnosť nadobudne šesť týždňov po svojom prijatí, pravdepodobne koncom júna, ešte pred začatím letnej dovolenkovej sezóny.



Osvedčenie bude bezplatné, v elektronickej alebo papierovej podobe a bude k dispozícii v angličtine a v úradnom jazyku vydávajúcej krajiny. Platiť bude 12 mesiacov.



Nový typ dokumentu bude obsahovať informácie o tom, či bol jeho držiteľ zaočkovaný proti novému typu koronavírusu, či si vytvoril protilátky po prekonaní choroby alebo či má čerstvý negatívny PCR test.



Nad rámec dohodnutých technických ustanovení návrh týkajúci sa COVID pasu objasňuje, že hoci jeho cieľom je "uľahčenie mobility medzi členskými krajinami", nejde o pas ako taký. Jeho držiteľom umožní pri ceste do zahraničia vyhnúť sa požiadavkám na karanténu či ďalšie testovanie.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)