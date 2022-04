Krajiny EÚ rozšírili mandát Európskej agentúry pre základné práva

Brusel/Luxemburg 5. apríla (TASR) - Ministri financií členských krajín EÚ na svojom utorkovom zasadnutí v Luxemburgu odobrili rozšírenie mandátu Európskej agentúry pre základné práva (FRA) so sídlom vo Viedni. Informuje spravodajca TASR.



Táto agentúra, zriadená v roku 2007, poskytuje inštitúciám EÚ a členským štátom nezávislú pomoc a odborné poznatky založené na dôkazoch oblasti základných práv. FRA je nezávislý orgán EÚ financovaný z rozpočtu Únie.



Rada ministrov v utorok schválila zmeny a doplnenia nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre základné práva. Cieľom týchto zmien je posilniť mandát agentúry a zlepšiť jej fungovanie prostredníctvom účinnejších postupov.



Nariadenie zahŕňa do pôsobnosti agentúry aj oblasť policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach s cieľom zosúladiť jej mandát s Lisabonskou zmluvou. Zachováva súčasnú situáciu, pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorá zostáva mimo pôsobnosti agentúry.



Odsúhlasené zmeny znamenajú, že súčasný viacročný rámec na vymedzenie pracovného programu agentúry bude nahradený operatívnejším ročným a viacročným programovaním.



V júni 2020 Európska komisia predložila návrh na prispôsobenie mandátu agentúry Lisabonskej zmluve a na zosúladenie nariadenia so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)