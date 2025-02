Krajiny EÚ sa dohodli na 16. balíku sankcií proti Rusku

Brusel 19. februára (TASR) - Krajiny Európskej únie sa v stredu na úrovni veľvyslancov dohodli na 16. balíku sankcií proti Rusku, a to len niekoľko dní pred tretím výročím začiatku ruskej vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Formálne prijatie sankcií sa očakáva v pondelok, keď sa ministri zahraničných vecí stretnú v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ, píše portál stanice Euronews.



V novom balíku by mal byť zahrnutý zákaz dovozu hliníka z Ruska a ďalšie obmedzenia proti ruskému finančnému sektoru a jeho takzvanej "tieňovej flotile" – skupine starých tankerov s neprehľadným vlastníctvom, ktoré Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií.



O zákaze dovozu hliníka sa v EÚ diskutovalo už v minulosti, ale nikdy nebol schválený pre zdržanlivosť niektorých členských štátov, ktoré sa obávali jeho ekonomického vplyvu. Ruský nespracovaný hliník predstavuje približne šesť percent dovozu hliníka do EÚ, pričom tento podiel sa v posledných rokoch znížil, keďže európski výrobcovia sa odklonili od ruských dodávateľov, pripomína Euronews.



Čo sa týka obmedzení proti tankerom, Brusel sa obáva, že pre ich zlý stav by mohli vyliať ropu a spôsobiť ekologickú katastrofu v blízkosti územia bloku. Na ich obmedzenie bol tiež vyvinutý politický tlak z dôvodu niekoľkých incidentov v Baltskom mori, pri ktorých bola "tieňová flotila" obvinená zo sabotáže podmorských káblov.



Odhaduje sa, že ruská "tieňová flotila" má približne 600 lodí, ale oficiálny počet neexistuje z dôvodu utajovania informácií Kremľom. Podľa diplomatov je na čiernej listine nového súboru sankcií EÚ 73 plavidiel podozrivých z toho, že sú jej súčasťou. Reštrikcie Únie sa tak budú týkať celkovo viac ako 150 lodí. Všetkým z nich je odopretý prístup do prístavov EÚ.



Krajiny dvadsaťsedmičky sa na ďalších sankciách zhodli v čase, keď americký prezident Donald Trump po telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom presadzuje rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, čo podľa portálu vyvolalo pochybnosti o dlhodobej životaschopnosti týchto tvrdých únijných opatrení.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio naznačil, že Európa bude nakoniec prizvaná k rokovaciemu stolu o ukončení vojny, aby prerokovala zmiernenie sankcií pre Kremeľ. Ústupky podľa jeho slov budú musieť urobiť "všetky strany".



Napriek tomu chce euroblok zachovať svoju represívnu politiku – aspoň zatiaľ. Stredajšia dohoda medzi veľvyslancami bola údajne zámerne načasovaná tak, aby sa uskutočnila pred tretím výročím invázie, ktoré si kolégium komisárov EÚ vrátane predsedníčky Ursuly von der Leyenovej pripomenie spoločnou návštevou Kyjeva.



Európska únia prijala v decembri minulého roka 15. súbor sankčných opatrení proti Moskve, ktoré zasiahli 54 fyzických osôb, 30 organizácií z Ruska, Číny a Severnej Kórey, ako aj spoločnosti prepravujúce ropu.