Krajiny EÚ sa dohodli na dobrovoľnom mechanizme solidarity

Brusel 23. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala, že členské štáty EÚ sa dohodli na dobrovoľnom mechanizme solidarity tým, že ponúknu premiestnenia, finančné príspevky a iné opatrenia na podporu členským štátom, ktoré to najviac potrebujú. Ide o významný krok vpred pre nový pakt o migrácii a azyle, informuje spravodajca TASR.



Komisia uviedla, že túto dohodu vníma v duchu spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity.



Členské štáty sa dohodli, že začnú s Európskym parlamentom rokovania o dvoch kľúčových nástrojoch riadenia migrácie: revidovanej databáze odtlačkov prstov Eurodac a nariadení o preverovaní prichádzajúcich migrantov.



Podľa správy EK je dosiahnutý pokrok výsledkom intenzívnej práce francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ, ako aj predchádzajúcich predsedníctiev, najmä Portugalska, Nemecka a Slovinska, a bude v ňom napredovať aj nadchádzajúce české predsedníctvo.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v tejto súvislosti uviedla, že štvrtková dohoda o migrácii ukazuje, že Európa môže na základe pragmatizmu a dôvery dosiahnuť riešenia v oblasti migrácie. "Ďakujem francúzskemu predsedníctvu za jeho úsilie a spolieham sa na to, že české predsedníctvo a Európsky parlament budú pokračovať vo výraznom pokroku smerom k finalizácii Nového paktu o migrácii a azyle," vyhlásila komisárka v správe pre médiá.



Cieľom nariadenia o systéme Eurodac je modernizovať databázu žiadateľov o azyl a nelegálnych migrantov s cieľom lepšie spravovať ich žiadosti a zabrániť nelegálnemu pohybu. Okrem toho bude databáza Eurodac schopná lepšie monitorovať pohyb osôb, ktoré vstúpili do EÚ, nelegálne sa v nej zdržiavajú a presťahovali sa z jedného členského štátu do druhého, a naznačí presun zodpovednosti medzi členskými štátmi, a to aj v prípade premiestnenia migrantov.



Nariadením o detekčnej kontrole sa zavádza previerka pred vstupom, ktorá by sa mala vzťahovať na všetkých štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ, ktorí sa nachádzajú na vonkajších hraniciach bez toho, aby splnili podmienky vstupu, a to aj po vylodení po pátracej a záchrannej operácii. Má prispieť k novému komplexnému prístupu k migrácii, ktorý zabezpečí, že sa rýchlo vykonajú operácie súvisiace s identitou, zdravím alebo bezpečnosťou.



Vyhlásenie o solidarite je prvým krokom v postupnej implementácii nového paktu o migrácii a azyle, ako ho navrhlo francúzske predsedníctvo. Poskytuje dobrovoľný, jednoduchý a predvídateľný mechanizmus solidarity určený na podporu najviac postihnutých členských štátov v oblasti Stredozemného mora, ako aj iných členských štátov nachádzajúcich sa pod migračným tlakom. Implementácia tohto mechanizmu, ktorý ponúka premiestnenia, finančné príspevky a iné podporné opatrenia, poskytne užitočné poznatky pre stály mechanizmus solidarity, ktorý sa má zaviesť nariadením o riadení azylu a migrácie, ako ho navrhla Európska komisia v roku 2020.