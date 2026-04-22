Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku
Štáty budú musieť dohodu ešte formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 22. apríla (TASR) - Členské krajiny Európskej únie sa v stredu dohodli na uvalení nového balíka sankcií proti Rusku, pre agentúru DPA to oznámili diplomati. Slovensko a Maďarsko podmieňovali jeho schválenie obnovením dodávok ropy cez ropovod Družba, informuje TASR.
Štáty budú musieť dohodu ešte formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Členské štáty sa musia vyjadriť v stanovenej lehote, ktorá bezprostredne nie je verejne známa. Ak nevznesú námietky, balík bude definitívne schválený.
Nový súbor sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová už 6. februára. Európska únia ho pôvodne plánovala prijať do 24. februára, teda na štvrté výročie začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Schválenie 20. balíka reštriktívnych opatrení však blokovalo Maďarsko pre zastavené dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba. Slovensko tiež minulý týždeň avizovalo, že nové sankcie nepodporí, kým sa dodávky cez Družbu neobnovia.
Dohodnutý balík sa zameriava najmä na energetiku, finančné služby a obchod. EK navrhla rozšíriť sankcie aj na gruzínsky prístav Kulevi a indonézsky Karimun, cez ktoré údajne prechádza ruská ropa. Firmy a jednotlivci z EÚ by s týmito prístavmi nesmeli vykonávať žiadne transakcie. Ide o prvý prípad, keď sa sankcie zameriavajú aj na prístavy v tretích krajinách.
EK tiež prvýkrát navrhla využiť nástroj proti obchádzaniu sankcií voči tretej krajine. Balík preto zahŕňa zákaz vývozu niektorých strojov a komunikačných zariadení do Kirgizska. Bezprostredne však nie je jasné, či sa členské štáty dohodli na všetkých navrhovaných opatreniach.
Cieľom je ešte viac obmedziť príjmy Moskvy na financovanie vojny na Ukrajine. Dvadsaťsedmička prijala predchádzajúci, 19. balík sankcií ešte koncom októbra. Vtedy ho dlhšie blokovalo Slovensko s cieľom dosiahnuť od EÚ záruky týkajúce sa vysokých cien energií, revízie zavádzania systému obchodovania s emisiami (ETS 2) a prispôsobenia klimatických cieľov potrebám automobilového a ťažkého priemyslu.
Štáty budú musieť dohodu ešte formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Členské štáty sa musia vyjadriť v stanovenej lehote, ktorá bezprostredne nie je verejne známa. Ak nevznesú námietky, balík bude definitívne schválený.
Nový súbor sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová už 6. februára. Európska únia ho pôvodne plánovala prijať do 24. februára, teda na štvrté výročie začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Schválenie 20. balíka reštriktívnych opatrení však blokovalo Maďarsko pre zastavené dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba. Slovensko tiež minulý týždeň avizovalo, že nové sankcie nepodporí, kým sa dodávky cez Družbu neobnovia.
Dohodnutý balík sa zameriava najmä na energetiku, finančné služby a obchod. EK navrhla rozšíriť sankcie aj na gruzínsky prístav Kulevi a indonézsky Karimun, cez ktoré údajne prechádza ruská ropa. Firmy a jednotlivci z EÚ by s týmito prístavmi nesmeli vykonávať žiadne transakcie. Ide o prvý prípad, keď sa sankcie zameriavajú aj na prístavy v tretích krajinách.
EK tiež prvýkrát navrhla využiť nástroj proti obchádzaniu sankcií voči tretej krajine. Balík preto zahŕňa zákaz vývozu niektorých strojov a komunikačných zariadení do Kirgizska. Bezprostredne však nie je jasné, či sa členské štáty dohodli na všetkých navrhovaných opatreniach.
Cieľom je ešte viac obmedziť príjmy Moskvy na financovanie vojny na Ukrajine. Dvadsaťsedmička prijala predchádzajúci, 19. balík sankcií ešte koncom októbra. Vtedy ho dlhšie blokovalo Slovensko s cieľom dosiahnuť od EÚ záruky týkajúce sa vysokých cien energií, revízie zavádzania systému obchodovania s emisiami (ETS 2) a prispôsobenia klimatických cieľov potrebám automobilového a ťažkého priemyslu.