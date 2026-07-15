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Krajiny EÚ sa dohodli na predĺžení ochrany pre utečencov z Ukrajiny
Dočasná ochrana bola pôvodne predĺžená do 4. marca 2027, pričom od marca 2022 ju v EÚ využívajú viac ako štyri milióny vysídlených osôb z Ukrajiny.
Autor TASR
Brusel 15. júla (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Po novom však nebude udeľovaná tým, ktorí si nesplnia svoje vojenské povinnosti na Ukrajine, informuje TASR.
„Naďalej pevne podporujeme Ukrajinu v boji proti nelegálnej agresívnej vojne Ruska,“ uviedol írsky minister spravodlivosti Jim O'Callaghan. „V rámci našej podpory chceme tiež zabezpečiť, aby sa Ukrajina mohla brániť. Preto náš systém dočasnej ochrany rešpektuje legitímne potreby Ukrajiny,“ dodal.
Vzhľadom na potrebu chrániť vysídlené osoby aj na nutnosť Ukrajiny brániť sa proti Rusku, sa členské krajiny EÚ zhodli na tom, že dočasná ochrana by mala byť poskytnutá len tým, ktorí si splnia svoje vojenské povinnosti na Ukrajine. V praxi budú musieť ukrajinskí utečenci preukázať splnenie tejto požiadavky. Obmedzenie sa však bude vzťahovať len na nových žiadateľov o dočasnú ochranu.
Na vydokladovanie by mohlo slúžiť napríklad predloženie pasu s výstupnou pečiatkou od ukrajinských orgánov, ktorá bude dokazovať, že daná osoba opustila krajinu legálne, a splnila si svoje vojenské povinnosti. Podobne by stačilo predložiť dokument v papierovej alebo elektronickej forme, ktorý potvrdí oslobodenie od vojenských povinností alebo ich splnenie.
Dočasná ochrana bola pôvodne predĺžená do 4. marca 2027, pričom od marca 2022 ju v EÚ využívajú viac ako štyri milióny vysídlených osôb z Ukrajiny.
Ľudia, ktorým bola udelená dočasná ochrana, majú v celej EÚ garantované rovnaké práva vrátane práva na pobyt, prístupu na trh práce a k bývaniu, lekárskej starostlivosti, sociálnej pomoci a vzdelania pre ich deti.
„Naďalej pevne podporujeme Ukrajinu v boji proti nelegálnej agresívnej vojne Ruska,“ uviedol írsky minister spravodlivosti Jim O'Callaghan. „V rámci našej podpory chceme tiež zabezpečiť, aby sa Ukrajina mohla brániť. Preto náš systém dočasnej ochrany rešpektuje legitímne potreby Ukrajiny,“ dodal.
Vzhľadom na potrebu chrániť vysídlené osoby aj na nutnosť Ukrajiny brániť sa proti Rusku, sa členské krajiny EÚ zhodli na tom, že dočasná ochrana by mala byť poskytnutá len tým, ktorí si splnia svoje vojenské povinnosti na Ukrajine. V praxi budú musieť ukrajinskí utečenci preukázať splnenie tejto požiadavky. Obmedzenie sa však bude vzťahovať len na nových žiadateľov o dočasnú ochranu.
Na vydokladovanie by mohlo slúžiť napríklad predloženie pasu s výstupnou pečiatkou od ukrajinských orgánov, ktorá bude dokazovať, že daná osoba opustila krajinu legálne, a splnila si svoje vojenské povinnosti. Podobne by stačilo predložiť dokument v papierovej alebo elektronickej forme, ktorý potvrdí oslobodenie od vojenských povinností alebo ich splnenie.
Dočasná ochrana bola pôvodne predĺžená do 4. marca 2027, pričom od marca 2022 ju v EÚ využívajú viac ako štyri milióny vysídlených osôb z Ukrajiny.
Ľudia, ktorým bola udelená dočasná ochrana, majú v celej EÚ garantované rovnaké práva vrátane práva na pobyt, prístupu na trh práce a k bývaniu, lekárskej starostlivosti, sociálnej pomoci a vzdelania pre ich deti.