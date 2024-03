Krajiny EÚ sa dohodli na prísnejších pravidlách pre ukrajinské výrobky

Brusel 28. marca (TASR) - Zástupcovia štátov EÚ sa v stredu večer dohodli na novom kompromise o clách na niektoré ukrajinské poľnohospodárske výrobky, oznámilo belgické predsedníctvo Rady EÚ. TASR sa odvoláva na agentúru DPA.



Podľa diplomatov sa do EÚ bude môcť bez cla predávať menej tovaru, ako sa pôvodne plánovalo. Medzi dotknuté výrobky patria vajcia, hydina, cukor a kukurica. Sprísnenie požiadaviek si ešte vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.



Vyjednávači členských štátov a Európskeho parlamentu sa minulý týždeň dohodli na nových colných požiadavkách na ukrajinský tovar aj pre protesty poľnohospodárov po celej Únii.



Tovar, na ktorý sa vzťahujú nové požiadavky, by sa mohol do EÚ dovážať bez cla len do určitého množstva. Po jeho prekročení sa bude opäť platiť clo.



EÚ oslobodila ukrajinský tovar od ciel krátko po začatí vojny Ruska proti Ukrajine s cieľom posilniť jej ekonomiku. Súčasné colné úľavy pre Ukrajinu sa skončia v lete. Ak sa dovtedy nezavedú nové predpisy, osobitné pravidlá sa už nebudú uplatňovať.