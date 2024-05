Krajiny EÚ sa dohodli na rozšírení sankcií proti Iránu

Brusel 22. mája (TASR) - Krajiny Európskej únie sa dohodli na pridaní desiatich nových osôb a subjektov na zoznam sankcií proti Iránu, uviedli v stredu pod podmienkou anonymity zdroje informované o tejto záležitosti. TASR sa odvoláva na agentúru Reuters.



Jeden zo zdrojov tvrdí, že to súvisí s iránskou podporou ozbrojencov na Blízkom východe a v oblasti Červeného mora, ako aj s jeho vojenskou podporou Ruska.



Sankcie EÚ boli proti Iránu prijaté v júli 2023, pričom zakazujú vyvážať z členských krajín EÚ do Iránu komponenty používané pri výrobe dronov. Osobám akokoľvek súvisiacim s výrobou týchto dronov zároveň zakazujú cestovať do EÚ a na jej území im zmrazili prípadný majetok. Lídri Európskej únie sa pred týždňom dohodli na sprísnení z dôvodu raketového a dronového útoku Teheránu na Izrael. Rada EÚ tak rozšírila sankcie aj na rakety.



Sankcie EÚ sa vzťahujú na osoby a subjekty, ktoré dodávajú, predávajú alebo sú inak zapojené do transferu iránskych dronov a rakiet. Konkrétne tých, ktoré ruské sily používajú na Ukrajine, ale aj tých, ktoré sú dodávané ozbrojeným skupinám snažiacim sa o "podkopanie mieru a bezpečnosti na Blízkom východe a v oblasti Červeného mora".



Občania EÚ budú mať zakázané priamo či nepriamo sankcionovaným osobám poskytovať finančné prostriedky alebo s nimi obchodovať. Zakazuje sa tiež vývoz niektorých ďalších a doteraz nesankcionovaných komponentov používaných pri výrobe dronov do Iránu.