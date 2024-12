Krajiny EÚ sa dohodli na sprísnení pravidiel obchodovania so zbraňami

Brusel 16. decembra (TASR) - Ministri členských štátov EÚ v pondelok v Bruseli odobrili nové pravidlá, ktoré majú zabezpečiť bezpečnejšie obchodovanie so strelnými zbraňami. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rada ministrov prijala aktualizované pravidlá EÚ o dovoze, vývoze a tranzite strelných zbraní. Cieľom nového nariadenia je vyplniť právne medzery využívané na obchodovanie so strelnými zbraňami a uľahčiť legitímny obchod so strelnými zbraňami a zároveň ich vystopovateľnosť.



V správe pre médiá sa spresňuje, že revidovaným nariadením sa zlepší vysledovateľnosť strelných zbraní na civilné použitie, a to harmonizáciou postupov v celej EÚ a zlepšením spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi.



Zavádzajú sa tiež opatrenia, aby legálne vyrobené strelné zbrane vyvážané z EÚ neboli presmerované na nelegálny trh.



Cieľom nových pravidiel je zároveň zjednodušiť a zefektívniť postupy pre legitímnych používateľov, ako sú poľovníci, športoví strelci a zberatelia zbraní, a to zavedením harmonizovaných a digitalizovaných procesov. Zároveň sa zníži administratívna záťaž pre výrobcov a predajcov.



Nariadenie bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť o 20 dní neskôr.



Podľa údajov Rady EÚ sa odhaduje, že v roku 2017 civilné osoby v EÚ vlastnili približne 35 miliónov nelegálnych strelných zbraní, čo predstavuje 56 percent odhadovaného celkového počtu strelných zbraní v obehu.



Predchádzajúce nariadenie o strelných zbraniach je platné od roku 2012. Stanovilo pravidlá upravujúce vývoz, dovoz a tranzit strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva. Európska komisia predložila návrh na aktualizáciu tohto nariadenia v októbri 2022.