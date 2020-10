Krajiny EÚ sa dohodli na zjednotení pandemických semaforov

Brusel/Luxemburg 13. októbra (TASR) – Európski ministri združení vo formáte Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v utorok v Luxemburgu dosiahli dohodu o spoločných kritériách pre koordináciu cestovných obmedzení zavedených v dôsledku pandémie nového typu koronavírusu. Cieľom prijatých usmernení je zabrániť zatváraniu hraníc a ukončiť neprehľadnú spleť vnútroštátnych pravidiel prijatých počas koronakrízy.



Výsledkom dohody je mapa s farebným kódovaním (semafor) založeným na spoločných kritériách, ktorú bude vypracovávať Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Európska komisia vyzvala všetky členské štáty na poskytovanie potrebných údajov, aby bolo možné systém každý týždeň aktualizovať na základe presných informácií o epidemiologickej situácii v EÚ a jej regiónoch.



Členské štáty EÚ sa dohodli, že nebudú obmedzovať voľný pohyb osôb cestujúcich zo zelených oblastí alebo do nich, národné vlády však budú aj naďalej stanovovať vlastné obmedzenia v podobe karantény alebo povinného testovania pre ľudí prichádzajúcich z oranžových alebo červených zón.



Členské štáty aj naďalej môžu rozhodovať o tom, aké reštriktívne opatrenia (karanténu alebo testy) zavedú, majú však povinnosť včas o tom informovať, najneskôr do 24 hodín pred nadobudnutím účinnosti opatrení, aj ostatných členov EÚ a spresniť platnosť zavedených obmedzení.



Dohoda ministrov sa týka aj vzájomného uznávania testov na COVID-19, čo doteraz nie všade platilo, a vytvorenia harmonizovaného formulára na vyhľadanie cestujúcich vo všetkých dopravných prostriedkoch. V neposlednom rade dohoda medzi krajinami EÚ zaisťuje voľný pohyb dohodnutých kategórií cestovateľov, čo sa týka aj cezhraničných pracovníkov.



Za zelený bude označený ten región, v ktorom za uplynulých 14 dní pribudne menej ako 25 nových prípadov nákazy na 100 000 obyvateľov a pozitívne budú menej než štyri percentá obyvateľov. Oranžová farba bude pridelená regiónom, kde sa vyskytne 25 a 150 prípadov na 100 000 obyvateľov a pomer pozitívnych testov nebude vyšší ako štyri percentá. V opačnom prípade začne na semafore svietiť červená.



Podľa týchto kritérií by v súčasnosti väčšina regiónov EÚ mala červenú alebo oranžovú farbu. Všetky potrebné informácie o cestovaní v EÚ budú k dispozícii aj na webovej platforme Re-open EU, kde bude uvedený odkaz na mapu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.



Dohoda ministrov je reakciou na návrh, ktorý už začiatkom septembra predložila Európska komisia. Tá rozhodnutie rady ministrov privítala a pripomenula, že koronakríza významným spôsobom zasiahla do práv občanov voľne sa pohybovať po EÚ, pričom celkovú situáciu skomplikovalo množstvo rozdielnych pravidiel a postupov, nejasné informácie o oblastiach s vysokým a nízkym rizikom a nejednoznačnosť inštrukcií týkajúcich sa správania sa pri cestovaní.



Najhoršia situácia bola v marci, keď viacero krajín EÚ v snahe zastaviť šírenie vírusu uzavrelo svoje hranice, čím spochybnili platnosť schengenskej dohody, ktorá umožňuje voľný pohyb medzi krajinami EÚ bez víz, zablokovali medzištátnu dopravu a tiež dodávky zdravotníckeho vybavenia.