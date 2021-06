Krajiny EÚ sa dohodli na zmiernení cestovných obmedzení počas leta

Brusel 11. júna (TASR) - Členské krajiny Európskej únie sa v piatok dohodli na zmiernení cestovných obmedzení počas leta. Upravené pravidlá umožnia plne zaočkovaným turistom cestovať bez potreby podstúpenia testov alebo karantény. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zmeny na piatkovom zasadnutí v Bruseli odsúhlasili veľvyslanci 27 členských štátov EÚ, ktorí podporili príslušný návrh Európskej komisie, uviedlo portugalské predsedníctvo Rady EÚ.



Na jeho základe budú môcť počas leta slobodne cestovať z jednej krajiny do druhej turisti kompletne zaočkovaní proti koronavírusu, u ktorých od poslednej dávky vakcíny uplynulo minimálne 14 dní.



Pravidlá pre ostatných cestujúcich sa budú odvíjať od aktuálnej epidemiologickej situácie v krajinách, z ktorých budú prichádzať.



Prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zaočkovali v Európskej únii už polovicu dospelej populácie. Obe dávky dostala viac než štvrtina ľudí žijúcich v EÚ, vyplýva z aktuálnych údajov Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC).



K zmierneniu cestovných reštrikcií dochádza v čase, keď Európska únia zavádza tzv. COVID pasy, ktoré majú od 1. júla uľahčiť cestovanie v rámci EÚ a prispieť k hospodárskemu oživeniu po koronakríze. Tieto certifikáty budú potvrdzovať, že ich držiteľ je zaočkovaný proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19, že toto ochorenie prekonal, alebo že má aktuálny negatívny test.



Veľvyslanci na piatkovom zasadnutí rozšírili aj zoznam regiónov EÚ, ktoré sú považované za relatívne bezpečné, keď znížili limity, na základe ktorých sú rozdeľované do farieb tzv. epidemiologického semaforu EÚ.



Bezpečné, zelené krajiny budú musieť mať 14-dňovú incidenciu nákazy menšiu než 25 prípadov na 100.000 obyvateľov a menej než 4 percentá pozitívnych testov. V prípade poklesu pozitivity pod jedno percento sa uvedená hranica počtu prípadov zvýši na 50-75.



Pri cestovaní zo zelených krajín nebudú platiť nijaké obmedzenia. V prípade oranžových krajín bude možné požadovať cestovanie a v prípade červených aj karanténu. Z tmavočervených krajín sa bude povoľovať cestovanie len v nevyhnutných prípadoch.



Schválený návrh počíta aj so zatiahnutím "núdzovej brzdy" v prípade, že sa v niektorej z oblastí EÚ rozšíri nákazlivejší variant koronavírusu, čo by v praxi znamenalo zákaz cestovania z takýchto regiónov. Návštevníci z krajín mimo EÚ a jej partnerských štátov sa budú musieť preukázať potvrdením o zaočkovaní proti covidu.