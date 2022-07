Krajiny EÚ sa dohodli na zozname antimikrobiálnych látok iba pre ľudí

Brusel 4. júla (TASR) - Členské štáty EÚ v pondelok podporili vytvorenie zoznamu označujúceho antimikrobiálne látky, ktoré majú byť vyhradené výlučne na liečbu určitých infekcií u ľudí. To znamená, že tieto antimikrobiálne látky nemožno za žiadnych okolností použiť u zvierat. Informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že predaj veterinárnych liekov obsahujúcich tieto antimikrobiálne látky bude zakázaný. Prostredníctvom tohto opatrenia chce Európska únia zachovať účinnosť antimikrobiálnych látok, ktoré sú mimoriadne dôležité pre ľudské zdravie. Podľa EK je pondelňajšie schválenie tohto zoznamu zástupcami členských štátov skutočným míľnikom v boji EÚ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR).



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti pripomenula, že antimikrobiálna rezistencia je "tichá pandémia", a zdôraznila, že riešenie AMR je jej prioritou od začiatku získania mandátu v eurokomisii.



"Tento zoznam, prvý svojho druhu v EÚ a medzník na celom svete, je významným krokom vpred pre obmedzenie antimikrobiálnej rezistencie. Je to ukážkový príklad toho, ako spoločne riešime otázku zdravia ľudí, zvierat a rastlín, pričom zároveň zohľadňujeme dôležitosť životného prostredia," opísala situáciu komisárka.



Podľa jej slov podpora, ktorú v pondelok členské štáty preukázali, dokazuje, že Únia stojí v čele boja proti AMR a že je odhodlaná podniknúť v tomto smere "priekopnícke opatrenia".



Antimikrobiálne látky uvedené v oficiálnom zozname boli určené na základe vedeckých odporúčaní poskytnutých Európskou agentúrou pre lieky (EMA) v spolupráci s odborníkmi z členských štátov EÚ, z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).



K tomuto vedeckému posúdeniu prispelo viac než 30 vedcov vrátane mikrobiológov, veterinárov a lekárov s odbornými znalosťami v oblasti infekčných chorôb.



Komisia prijme zoznam s označenými antimikrobiálnymi látkami v nadchádzajúcich týždňoch. Zoznam začne platiť vo všetkých členských krajinách šesť mesiacov po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, k čomu by malo dôjsť ešte v priebehu leta.



spravodajca TASR Jaromír Novak