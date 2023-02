Krajiny EÚ sa na výročie invázie dohodli na balíku sankcií voči Rusku

Brusel 25. februára (TASR) - Krajiny Európskej únie sa v piatok dohodli na uvalení nových sankcií na Rusko. V poradí už desiaty balík sankcií voči Moskve obsahujúci aj obmedzenia v oblasti obchodu zavádzajú pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. O dohode veľvyslancov členských krajín EÚ informovalo v piatok neskoro večer švédske predsedníctvo v Rade Európskej únie, píše TASR citujúc zo správ agentúr AFP a DPA.



Desiaty balík podľa vyhlásenia Štokholmu obsahuje "cielené obmedzenia voči jednotlivcom a subjektom, ktoré podporujú vojnu (na Ukrajine), šíria propagandu alebo doručujú drony, ktoré Rusko (následne) používa vo vojne" na Ukrajine.



Balík obsahuje aj ďalšie obmedzenia týkajúce sa obchodu. Stanica CNN spresňuje, že nové sankcie zahŕňajú aj obmedzenia vývozu tovarov s tzv. dvojakým využitím. Konkrétne sa týkajú napríklad vývozu približne 50 elektronických súčiastok, ktoré sa môžu použiť v zbraňových sytémoch, dronoch, raketách či vrtuľníkoch, uvádza DPA.



Uplatňovanie už existujúcich sankcií má byť rozšírené tak, aby zabránilo spoločnostiam mimo EÚ v dodávaní tovaru s vojenským využitím, ako napríklad dronov, do Ruska. Spoločnosti, ktoré by takéto dodávky realizovali, by v budúcnosti mohli stratiť prístup na vnútorný trh EÚ, približuje DPA.



Rokovania trvali dlhšie, než sa očakávalo. Dôvodom boli podľa slov diplomatov najmä snahy Poľska presadiť prísnejšie obmedzenia týkajúce sa dovozu syntetického kaučuku z Ruska. Podľa vyjadrenia nemenovaného poľského diplomata Varšava napokon od tejto požiadavky upustila a súhlasila s podmienkou, že sa dovoz syntetického kaučuku do EÚ bude pravidelne monitorovať.



Nové sankcie vstúpia do platnosti v sobotu - po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Rovnako ako pri predošlých balíkoch k nim má byť pripojený zoznam osôb, ktoré budú mať zakázaný vstup do EÚ a zmrazené aktíva. Na zozname má byť podľa AFP citujúcej nemenovaného diplomata celkovo 120 osôb a inštitúcií a tri ruské banky. Medzi sankcionovanými jednotlivcami pritom majú byť vojenskí velitelia, politici, ako aj osoby zodpovedné za šírenie propagandy, či ľudia zodpovední za deportácie ukrajinských detí do Ruska.



Švédske predsedníctvo uviedlo, že nový balík obsahuje "najprísnejšie a najrozsiahlejšie sankcie, aké kedy boli zavedené s cieľom pomôcť Ukrajine zvíťaziť vo vojne".



EÚ informovala, že nové kolo sankcií má Rusku sťažiť financovanie vojny a zároveň ho pripraviť o technické vybavenie a náhradné diely do zbraní používaných na Ukrajine. Cieľom balíka bolo je aj odrezanie bánk vrátane Alfa-Bank a Tinkoff od medzinárodného platobného systému SWIFT. Sankcie majú mať na ruský export dosah v hodnote viac ako desať miliárd eur.