Krajiny EÚ sa zapájajú do pomoci pre Indiu, nezvláda boj s pandémiou

Brusel 27. apríla (TASR) - Členské krajiny EÚ dodajú v najbližších dňoch zásielky liekov a zdravotníckeho vybavenia vrátane urgentne potrebného kyslíka do Indie, ktorá čelí novej vlne pandémie ochorenia COVID-19. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK).



Komisia spresnila, že zdravotnícka pomoc bude zaslaná na základe žiadosti Indie prostredníctvom aktivácie mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Koordinátorom pomoci bude Koordinačné stredisko pre mimoriadne situácie, ktoré funguje v rámci Európskej komisie.



Úrady v Indii zaznamenali v utorok už šiesty deň po sebe viac ako 300.000 novoinfikovaných koronavírusom SARS-CoV-2.



Podpora poskytnutá doteraz piatimi členskými štátmi EÚ - Írskom, Belgickom, Rumunskom, Luxemburskom a Portugalskom - zahŕňa: takmer 800 koncentrátorov kyslíka, jeden generátor kyslíka, takmer 550 pľúcnych ventilátorov, vyše 14.0000 dávok antivírusového lieku remdezivir, 75 kyslíkových fliaš a 20.000 litrov kyslíka poskytnutých týždenne.



Komisia vyjadrila očakávanie, že v nadchádzajúcich dňoch sa zdravotnícka pomoc pre Indiu zväčší, keď sa do pomocného programu zapoja aj ďalšie krajiny EÚ. Ochotu prispieť už naznačili aj Francúzsko a Nemecko.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti uviedol, že EÚ vyjadruje plnú solidaritu s Indiou a je pripravená urobiť všetko pre to, aby jej podpora bola čo najúčinnejšia.



"Chcem sa poďakovať členským štátom, ktoré prišli s veľkorysými ponukami pomoci a ktoré ukazujú, že EÚ je v prípade potreby dôveryhodným partnerom a priateľom," uviedol komisár v správe pre médiá. A spresnil, že koordinačné stredisko EK pre núdzové reakcie uľahčuje logistické zabezpečenie zasielanej pomoci, pričom EÚ aj v tomto prípade bude znášať hlavnú časť nákladov na dopravu liekov a zdravotníckeho vybavenia.