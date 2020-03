Krajiny EÚ určili koordinovaný postup v boji proti koronavírusu

Brusel 10. marca (TASR) – Lídri 27 členských štátov EÚ sa počas dnešnej videokonferencie dohodli na koordinácii postupov v boji proti koronavírusu. Podľa českého premiéra Andreja Babiša by všetky krajiny mali zaviesť rovnaké opatrenia, uviedol spravodajský portál Novinky.cz.



Predseda Európskej rady Charles Michel vyzval na posilnenie koordinovanej reakcie EÚ. "Vírus sa šíri vo všetkých členských krajinách. Preto si myslím, že by sme mali čo v najväčšej miere spolupracovať a pozrieť sa na to, kde toho môžeme spolu urobiť viac."



Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po 2,5-hodinovom konferenčnom hovore s lídrami európskych štátov oznámila, že bude zriadený fond vo výške 25 miliárd eur, ktorého cieľom bude zmierniť ekonomické škody spôsobené koronavírusom, uviedla agentúra APA.



Von der Leyenová tento týždeň navrhne, aby bolo na tento účel urýchlene vyčlenená suma 7,5 miliardy eur, ktorú ešte musia schváliť členské štáty EÚ a Európsky parlament.



"Využijeme všetky dostupné prostriedky, aby sme zabezpečili, že európska ekonomika tejto búrke odolá," povedala predsedníčka EK.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron na Twitteri napísal: "Európa musí v oblasti zdravia a hospodárstva urobiť všetko, čo je nevyhnutné." Dodal, že je treba zamedziť akýmkoľvek špekuláciám a nestabilite.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz počas videkonferencie zdôraznil, že EÚ chce urobiť všetko pre to, aby zabránila ďalšiemu šíreniu nákazy. "Zhodli sme sa, že krízu okolo koronavírusu je veľmi vážna a musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme čo najviac spomalili ďalšie šírenie vírusu a znížili počet infikovaných," povedal Kurz po skončení videokonferencie.



Kurz dodal, že odteraz sa budú každý deň konať podobné telekonferencie ministrov zdravotníctva a ministrov vnútra krajín EÚ, na ktorých si budú vymieňať informácie o najlepších postupoch v boji proti koronavírusu.



Na spoločnú koordináciu opatrení v jednotlivých štátoch vyzval na Twitteri aj luxemburský premiér Xavier Bettel. Ďalší postup by mal podľa neho závisieť od spoločných nariadení, aby sa všetky štáty EÚ na epidémiu koronavírusu SARS-CoV-2 lepšie pripravili a dokázali predchádzať jej následkom.